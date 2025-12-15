Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 36 arresti e numerosi altri provvedimenti il bilancio dell’operazione “Safe zone” condotta dalla Squadra mobile di Catania, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale attiva nel quartiere San Berillio Vecchio. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha permesso di interrompere i traffici di droga e di contestare diversi reati, tra cui spaccio, rapina, estorsione e ricettazione.

L’operazione “Safe zone”: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa “Safe zone” si è conclusa dopo un lungo lavoro della Squadra mobile di Catania, con la collaborazione degli agenti del commissariato “Centrale”. L’operazione ha visto impegnati oltre 250 poliziotti nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale catanese, nei confronti di 36 persone di varie nazionalità.

Provvedimenti cautelari e numeri dell’operazione

Oltre ai 36 arresti, il giudice ha disposto per altri 2 indagati il divieto di dimora nel comune di Catania e l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio dalle 20 alle 06. Durante il corso delle indagini, sono state arrestate ulteriori 16 persone per detenzione ai fini di spaccio e altre 12 sono state denunciate in stato di libertà per lo stesso reato. L’operazione ha quindi coinvolto complessivamente oltre 66 persone tra arrestati e denunciati.

Le modalità dello spaccio nel quartiere San Berillio Vecchio

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno permesso di acquisire elementi indiziari a carico degli indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione e ricettazione. L’attività investigativa è stata condotta anche grazie al monitoraggio di una vasta area del quartiere San Berillio Vecchio tramite sistemi di videoregistrazione, che hanno documentato l’organizzazione della piazza di spaccio gestita da un gruppo di persone di origini africane.

Il funzionamento della rete criminale

Gli indagati, singolarmente o in concorso tra loro, presidiavano giorno e notte le vie del quartiere, pronti ad accogliere i clienti. Quando un acquirente arrivava, veniva accompagnato in punti precisi del rione dove si svolgeva la contrattazione e la cessione della droga. Lo stupefacente veniva recuperato da diversi nascondigli sparsi nella zona, come fessure nei muri, bidoni dei rifiuti e tombini. Nel periodo di osservazione, gli investigatori hanno documentato migliaia di cessioni di sostanze come cocaina, crack, marijuana e hashish.

Il ruolo dei fornitori locali

Dall’indagine è emerso anche un secondo livello della rete criminale, costituito dai fornitori locali della droga. Questi ultimi riuscivano a garantire un costante approvvigionamento di stupefacente direttamente sui luoghi di spaccio, assicurando così la continuità dell’attività di vendita e impedendo rallentamenti nell’organizzazione.

Altri reati contestati: rapina, estorsione e ricettazione

Tra i reati contestati ad alcuni indagati figurano anche episodi di rapina e estorsione. In particolare, una vittima, dopo essere stata resa incapace tramite la somministrazione di una dose di droga, è stata derubata di portafoglio e cellulare. Per riottenere i propri beni, il proprietario sarebbe stato costretto a consegnare 320 euro. Inoltre, le immagini raccolte durante l’indagine hanno evidenziato che alcuni indagati avrebbero circolato frequentemente con moto rubate, motivo per cui è stato loro contestato anche il reato di ricettazione.