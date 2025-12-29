Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette giovani sono stati perquisiti dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza a seguito di un accoltellamento avvenuto nei pressi di un locale di Domodossola. L’episodio, che ha visto come vittima un uomo di 38 anni, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le perquisizioni sono state eseguite nella notte del 23 dicembre su delega della Procura della Repubblica di Verbania.

Operazione coordinata tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 23 dicembre gli agenti della Squadra mobile della Questura di Verbania e del Settore della Polizia di frontiera di Domodossola, insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza locale, hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni. L’attività è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Verbania nell’ambito delle indagini su un grave episodio di violenza avvenuto poco più di una settimana prima.

L’accoltellamento nei pressi di “Coccole e Caffè”

L’operazione ha preso le mosse da un fatto di aggressione e accoltellamento che si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nei pressi del locale “Coccole e Caffè” in Piazza Mercato a Domodossola. In quell’occasione, un uomo di 38 anni è stato colpito con una coltellata alla schiena. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Settore di Polizia di Frontiera, che ha raccolto le prime testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, fondamentali per le successive indagini.

Le indagini e l’identificazione dei sospetti

Grazie all’analisi delle riprese video, la Polizia di Domodossola ha potuto ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i presenti al momento dell’accoltellamento. Sono stati individuati sette giovani, di età compresa tra 18 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e penali. A loro carico sono state disposte le perquisizioni, eseguite nella notte del 23 dicembre dagli operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Le condizioni della vittima

L’uomo ferito è stato trasportato all’Ospedale di Domodossola, dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla scapola, una contusione alla spalla e una frattura delle ossa del naso. La prognosi è stata fissata in 20 giorni. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale, sia per la gravità della violenza sia per la giovane età dei presunti responsabili.

IPA