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Un arresto internazionale è stato eseguito a Ragusa nei confronti di un cittadino albanese di 38 anni, ricercato dalle autorità greche per furto in concorso, uccisione di animali, abigeato e violazioni delle norme sull’immigrazione. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie alla cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine.

Mandato di Arresto Europeo e cooperazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di collaborazione tra le polizie dei diversi Paesi europei. La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva precedentemente diffuso una nota di ricerca per il cittadino albanese, che risultava irreperibile dopo essersi sottratto alla giustizia greca. Il Mandato di Arresto Europeo era stato emesso dall’autorità giudiziaria della Grecia, che contestava all’uomo i reati di furto in concorso, uccisione di animali, abigeato in concorso e violazioni delle norme sull’immigrazione.

La Squadra Mobile di Ragusa ha avviato una serie di indagini e monitoraggi sul territorio per rintracciare il latitante. Attraverso controlli incrociati e servizi di osservazione, gli agenti sono riusciti a restringere progressivamente il campo delle ricerche, fino a individuare con precisione il luogo in cui il ricercato si nascondeva. L’uomo, che aveva tentato di sottrarsi alla cattura, è stato localizzato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo la cattura, il 38enne è stato condotto negli uffici della Questura di Ragusa per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello in attesa delle procedure di estradizione verso la Grecia.

Un esempio di collaborazione internazionale

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra le forze dell’ordine dei diversi Paesi europei possa portare a risultati significativi nella lotta alla criminalità transnazionale. Grazie allo scambio di informazioni e alla tempestività degli interventi, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto ricercato per reati gravi in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

IPA