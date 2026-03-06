Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per disturbo dell’ordine pubblico e uso illegale di armi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia. Un cittadino romeno di 38 anni, residente a Cinisello Balsamo, è stato fermato in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena a seguito di una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione per reati commessi in patria.

L’arresto eseguito a Brescia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno localizzato e tratto in arresto un cittadino romeno di 38 anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, risultava destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità giudiziarie della Romania.

La condanna e i reati contestati

L’arrestato era già stato condannato dal Tribunale di Constanza (Romania) a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Il provvedimento restrittivo è stato adottato in quanto il soggetto era ritenuto responsabile in patria dei reati di disturbo dell’ordine pubblico e uso illegale di armi.

Per questi motivi le autorità romene avevano richiesto l’arresto ai fini estradizionali, al fine di garantire l’espiazione della pena.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia – Divisione S.I.R.E.N.E., ha confermato l’attualità delle ricerche tramite la Sala Operativa Internazionale. Sono stati così attivati i canali della cooperazione internazionale per comunicare con la competente Autorità Giudiziaria di Constanza.

Sinergia tra forze di polizia italiane ed europee

L’arresto del latitante rappresenta il risultato della collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità di polizia e giudiziarie europee.

L’operazione testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale in materia di sicurezza e giustizia, consentendo di assicurare alla giustizia soggetti che si sono sottratti alle proprie responsabilità nei Paesi d’origine.

La custodia in attesa dell’estradizione

Al termine delle procedure di polizia all’uomo è stato notificato il Mandato d’Arresto Europeo emesso nei suoi confronti.

Successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello locale in attesa di essere consegnato alle autorità romene per l’espiazione della pena.

L’importanza della cooperazione internazionale

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia sia un aspetto fondamentale dell’attività delle forze dell’ordine.

Attraverso le divisioni Interpol, Europol e S.I.R.E.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie di tutto il mondo vengono inseriti in un’unica banca dati e resi esecutivi, nel rispetto dei trattati internazionali, per garantire la custodia cautelare o l’espiazione della pena a carico di chi si sottrae alla giustizia nel Paese in cui il reato è stato commesso.

