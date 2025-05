38enne ubriaco e incosciente soccorso dalla polizia a Como e poi denunciato: cosa hanno trovato gli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 38enne pugliese è stato denunciato per il possesso illegale di armi a Como, dopo essere stato trovato ubriaco in strada. L’uomo, residente in città e incensurato, è stato sanzionato anche per manifesta ubriachezza. L’episodio è avvenuto sabato sera in via Cinque Giornate, quando una volante della Polizia è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle 20.00 di sabato, gli agenti sono stati chiamati in via Cinque Giornate, dove era stato segnalato un uomo riverso a terra e privo di conoscenza. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il 38enne completamente ubriaco e incosciente. Dopo alcuni tentativi per farlo riprendere, l’uomo è stato identificato.

Scoperta delle armi

Durante una sommaria ispezione visiva, gli agenti hanno notato che dal borsello a tracolla dell’uomo fuoriuscivano i manici in legno di due coltelli, uno di 24 e l’altro di 26 centimetri di lunghezza. L’uomo è stato quindi portato in Questura.

Denuncia e sanzione

Una volta in Questura, il 38enne è stato denunciato per il possesso illegale di armi e sanzionato per manifesta ubriachezza. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Como.

