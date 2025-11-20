Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri durante un’operazione condotta tra Milano e Alessandria, che ha portato alla luce un vasto giro di furto e ricettazione di veicoli a due ruote. L’indagine, avviata dopo la denuncia di un furto di motorino, ha permesso di individuare e recuperare numerosi mezzi e pezzi di ricambio di dubbia provenienza, per un valore complessivo superiore a 50.000 euro. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i comandi delle due città e all’utilizzo della geolocalizzazione.

Le indagini partite da Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con la denuncia di un furto di motorino presso una Stazione dell’Arma a Milano. Da qui sono scattate le indagini, che hanno coinvolto anche i colleghi del comando di Alessandria Cristo. Grazie alla geolocalizzazione del veicolo sottratto, i militari sono riusciti a restringere il campo delle ricerche fino a un cortile privato della città piemontese.

Il blitz nel cortile privato di Alessandria

Una volta individuata la possibile posizione del motociclo rubato, i Carabinieri di Alessandria hanno iniziato a monitorare l’area. Durante l’appostamento, hanno notato due uomini che si avvicinavano al luogo sospetto a bordo di un’autovettura e uno scooter. I sospetti sono stati visti scaricare parti di ricambio di motocicli, accuratamente avvolte nel cellophane, all’interno di alcuni garage situati nel cortile.

L’intervento e la scoperta dei garage

L’intervento tempestivo della pattuglia ha permesso di identificare i due individui e di recuperare il veicolo oggetto di furto. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la perquisizione dei locali: all’interno di dieci garage sono stati rinvenuti 39 motocicli, alcuni dei quali già accertati come provento di furto, oltre a decine di pezzi di ricambio la cui provenienza e destinazione sono ancora oggetto di indagine.

Sequestri e denunce

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro dei box e di tutto il materiale rinvenuto, per un valore stimato superiore a 50.000 euro. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione e occupazione di edifici in concorso. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dei numerosi pezzi di ricambio e per individuare eventuali altri complici coinvolti nella rete di furto e ricettazione.

