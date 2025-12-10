Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione e aggressione è stato eseguito dalla Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver violato la detenzione domiciliare e aver picchiato la compagna. L’intervento è avvenuto nella notte, a seguito di una richiesta di aiuto da parte della vittima, che ha segnalato l’episodio alle autorità.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i servizi notturni di pattugliamento del territorio da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. La segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza da una donna che ha denunciato di essere stata aggredita dal compagno, un uomo sottoposto a detenzione domiciliare per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti sono intervenuti prontamente presso l’abitazione della donna, dove hanno trovato il 39enne che, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha cercato di nascondersi dentro un armadio. L’uomo, però, è stato scoperto e bloccato dagli agenti. Secondo quanto ricostruito, aveva appena aggredito la compagna davanti ai figli minorenni di lei, tirandola per i capelli e colpendola al volto con diversi schiaffi.

I precedenti dell’uomo e la fuga dai domiciliari

L’uomo avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di via Capo Passero, sottoposto a detenzione domiciliare in seguito a una condanna per reati legati agli stupefacenti. Tuttavia, non era la prima volta che si rendeva protagonista di evasioni: gli agenti hanno infatti accertato che il 39enne aveva già violato più volte le misure restrittive a cui era sottoposto.

La testimonianza della vittima

La donna, ascoltata dagli agenti, ha raccontato che quella non sarebbe stata la prima aggressione subita dal compagno. Ha riferito di aver già subito in passato altri episodi di violenza, attribuendo il comportamento dell’uomo a una forte gelosia e a frequenti stati di ebbrezza. Per questi motivi, la vittima ha deciso di presentare formale querela contro il 39enne.

Le conseguenze per l’indagato

Alla luce dei fatti accertati, il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto che l’uomo venisse condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa di essere giudicato per direttissima. Inoltre, il 39enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari ulteriori.

IPA