Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di stalking e minacce hanno portato all’arresto di un uomo di 39 anni a Lodi, dopo che questi aveva continuato a perseguitare la sua ex compagna nonostante le misure cautelari già imposte. L’uomo, tossicodipendente, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dopo aver violato ripetutamente i divieti di avvicinamento e di contatto con la vittima, una donna di 43 anni. L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, nell’ambito delle indagini sul “Codice Rosso” e le violenze di genere.

Le indagini e la misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una relazione sentimentale durata circa 2 anni tra la vittima e l’uomo, terminata dopo una breve convivenza. La fine del rapporto non è stata accettata dall’uomo, che ha iniziato a perseguitare la ex compagna con comportamenti ossessivi e intimidatori. Nonostante i ripetuti rifiuti della donna, l’uomo ha continuato a cercare un riavvicinamento, passando poi a minacce e insulti.

Le minacce e i comportamenti persecutori

L’uomo ha inviato alla donna numerose foto e video in cui maneggiava armi, accompagnati da minacce di morte. Oltre a ciò, la vittima ha ricevuto diversi video a contenuto sessuale, con pratiche di autoerotismo, che hanno aggravato ulteriormente la situazione. Questi comportamenti hanno evidenziato la pericolosità dell’indagato e la necessità di adottare misure restrittive per tutelare la donna.

L’intervento del giudice e il braccialetto elettronico

Alla luce dei fatti, il Giudice ha disposto una misura cautelare personale: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con l’applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico” per monitorare i movimenti dell’uomo. Inoltre, gli è stato vietato di contattare la donna con qualsiasi mezzo, sia diretto che indiretto.

La violazione delle misure e il coltello in tribunale

Nonostante le restrizioni, l’uomo non ha mostrato alcun segno di pentimento. In occasione dell’interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Lodi, si è presentato armato di coltello. Grazie ai controlli di sicurezza all’ingresso del Palazzo di Giustizia, è stato immediatamente fermato e denunciato per porto abusivo di arma. Questo episodio ha ulteriormente aggravato la sua posizione e confermato la necessità di misure più severe.

Nuove minacce e aggravamento della misura cautelare

Nei giorni successivi, l’uomo ha continuato a contattare la vittima, reiterando le minacce e violando il divieto di comunicazione. Di fronte a questa escalation, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tuttavia, anche questa misura si è rivelata insufficiente: l’uomo ha tentato nuovamente di raggiungere la donna tramite email e social network.

La custodia cautelare in carcere

Alla luce delle continue violazioni e della pericolosità dimostrata, il Giudice ha infine disposto la custodia cautelare in carcere, misura che è stata prontamente eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi. L’uomo si trova ora detenuto in attesa degli sviluppi dell’indagine.

La fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagato, vige la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. La comunicazione è stata diffusa per la rilevanza pubblica del caso e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle violenze di genere e sulla necessità di proteggere le vittime di stalking e minacce.

Il contesto: Codice Rosso e tutela delle vittime

Il caso si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle violenze di genere previste dal “Codice Rosso”, la normativa che ha introdotto procedure accelerate e misure più incisive per la tutela delle vittime di maltrattamenti, stalking e abusi. Le forze dell’ordine e la magistratura stanno intensificando i controlli e le indagini per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza delle persone più esposte a rischi.

La collaborazione tra istituzioni

La vicenda dimostra l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato, magistratura e servizi sociali per affrontare in modo efficace i casi di stalking e violenze di genere. L’utilizzo di strumenti tecnologici come il braccialetto elettronico e la tempestività nell’adozione delle misure cautelari sono elementi fondamentali per prevenire conseguenze più gravi e tutelare le vittime.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, i casi di stalking e minacce legati alla fine di relazioni sentimentali sono in aumento, come evidenziato dai dati raccolti dalle forze dell’ordine. Le campagne di sensibilizzazione e le nuove normative hanno contribuito a far emergere un fenomeno spesso sommerso, incoraggiando le vittime a denunciare e a chiedere aiuto.

La tutela delle vittime e il ruolo della società

La protezione delle vittime di violenze di genere e stalking richiede non solo l’intervento delle autorità, ma anche il sostegno della società civile. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della legalità, affinché episodi come quello avvenuto a Lodi non si ripetano e le vittime possano sentirsi al sicuro nel denunciare i propri aggressori.

IPA