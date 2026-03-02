Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 39 anni è stato destinatario di un decreto di espulsione e del trasferimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi come misura di sicurezza. Il provvedimento è stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso.

Decreto di espulsione a Lucca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha visto coinvolta la Polizia di Stato di Lucca, che ha eseguito l’accompagnamento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi.

L’uomo, di origine marocchina e di 39 anni, era già stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti e aveva scontato un periodo di detenzione. Successivamente era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Le motivazioni dell’espulsione

La misura di libertà vigilata, applicata dopo la detenzione, non si è rivelata sufficiente a favorire il reinserimento sociale dell’uomo.

Per questo motivo l’Autorità Giudiziaria ha deciso di aggravare la situazione disponendo l’espulsione come ulteriore misura di sicurezza, ritenendo il soggetto ancora socialmente pericoloso.

Il provvedimento

Nella mattinata odierna il cittadino marocchino si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca manifestando la volontà di presentare una richiesta di protezione internazionale.

Gli operatori hanno effettuato gli accertamenti di rito e hanno riscontrato la presenza a suo carico del provvedimento di espulsione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’accompagnamento a Brindisi

Al termine delle verifiche il Questore ha emesso un Ordine di trattenimento come richiedente asilo presso il Centro per i Rimpatri assegnato, ovvero quello di Brindisi.

L’uomo è stato quindi accompagnato, sotto scorta della Polizia, presso la struttura dove resterà in attesa della decisione sulla propria richiesta di protezione internazionale e della convalida del trattenimento da parte della Corte d’Appello competente.

Con questo ultimo provvedimento salgono a 13 espulsioni quelle emesse dal Questore di Lucca. Questo dato conferma l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, attraverso un’attività costante di contrasto alle situazioni di pericolosità sociale.

IPA