È stato eseguito un arresto per violenza sessuale e lesioni a Modena, dove un cittadino tunisino di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo una fuga all’estero. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era stato gravemente indiziato di aver aggredito una giovane di 24 anni all’interno di un albergo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari il 10 gennaio 2026.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti risalgono alla mattina del 4 gennaio scorso. In quell’occasione, l’indagato, che lavorava come addetto alla sicurezza presso una struttura alberghiera, avrebbe attirato con una scusa la giovane receptionist in una stanza adibita a magazzino. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la donna alle spalle, tappandole la bocca con le mani e gettandola a terra seminuda, nel tentativo di consumare una violenza sessuale. Il tentativo non è stato portato a termine grazie alla decisa resistenza opposta dalla vittima.

L’identificazione dell’aggressore

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne. Decisivo è stato il riconoscimento fotografico effettuato dalla giovane vittima, che ha identificato il suo aggressore tra le immagini mostrate dagli agenti. Questo elemento ha rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per la sua posizione irregolare sul territorio italiano.

La fuga e la cattura

Appresa la possibilità di essere raggiunto da un provvedimento restrittivo, l’indagato si è dato alla fuga, lasciando l’Italia e recandosi all’estero. Tuttavia, l’attività investigativa non si è fermata: la Squadra Mobile è riuscita a localizzare l’uomo in Portogallo. Gli agenti hanno seguito costantemente i suoi spostamenti, monitorando il suo viaggio di ritorno in Italia a bordo di un autobus.

L’arresto a Modena

Il cittadino tunisino è stato fermato una volta arrivato a Modena. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale, in attesa degli sviluppi giudiziari. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Modena il 10 gennaio 2026.

