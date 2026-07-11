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Eseguito un arresto a Brescia, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per aggressione e minacce nei confronti di personale sanitario e agenti, dopo essere andato in escandescenza a seguito dell’abuso di sostanze alcoliche. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’esterno di un bar di via del Gallo, dove la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della “Squadra Volante” della Questura di Brescia è stato richiesto dal personale sanitario del 118, che aveva segnalato una situazione di forte apprensione e pericolo per la sicurezza delle persone presenti nei pressi di un bar di via del Gallo. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e destinatario di un D.A.C.Ur, stava creando disordini in strada, manifestando uno stato di agitazione dovuto anche all’abuso di alcol.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno individuato il soggetto segnalato: un pregiudicato bresciano di 39 anni, residente in città, con alle spalle precedenti penali e condanne per reiterate condotte violente contro le forze di polizia. L’uomo, già destinatario di un D.A.C.Ur che gli vietava l’accesso a tutti i bar della città, si trovava in stato di forte agitazione e, dopo essersi liberato dalle cinghie di contenimento della barella dell’ambulanza, si è scagliato contro il personale sanitario, aggredendolo e minacciandolo di morte.

La reazione violenta e l’arresto

Alla vista degli agenti, l’uomo ha rifiutato ogni tentativo di dialogo e si è lanciato contro di loro, cercando di aggredirli con calci e pugni. Gli operatori hanno tentato di contenerlo, ma la violenza del soggetto e il rischio derivante dalla presenza di un intenso traffico veicolare sulla carreggiata hanno reso necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione, per poterlo immobilizzare e impedirgli di nuocere ulteriormente.

Una volta bloccato, l’uomo è stato a fatica trasferito all’interno dell’auto di servizio, continuando a manifestare un atteggiamento violento e aggressivo, tra calci e dimenamenti. Condotto presso gli uffici della Questura, al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il soggetto è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Le decisioni del Questore

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dimostrata dal soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur) da via del Gallo e zone limitrofe per 2 anni. Inoltre, è stato disposto anche l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, misura finalizzata alla possibile successiva irrogazione della Sorveglianza Speciale, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Il commento delle autorità

Il Questore Sartori ha sottolineato come questo episodio metta in luce la complessità e la delicatezza delle situazioni che forze di polizia e personale sanitario si trovano ad affrontare quotidianamente. Ha inoltre ribadito l’importanza della tempestività degli interventi per evitare conseguenze più gravi e ha assicurato che la Polizia di Stato continuerà a garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo e reprimendo ogni forma di violenza e degrado, affinché episodi simili non si ripetano nella comunità di Brescia.

IPA