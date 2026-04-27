3I/Atlas, perché l'acqua "aliena" e semipesante della terza cometa interstellare è diversa da quella terrestre
Scopri 3I/Atlas, la cometa interstellare di 12 miliardi di anni. Perché la sua acqua aliena è diversa da quella terrestre
La cometa interstellare 3I/Atlas è il terzo oggetto proveniente da un altro sistema solare mai identificato. A differenza dei predecessori, ospita acqua aliena in quantità inaspettate, sollevando nuovi interrogativi sull’origine delle molecole organiche nello spazio. Secondo le analisi più recenti citate da ANSA, questo corpo celeste rappresenta un reperto di un’epoca cosmica quasi inimmaginabile, con una composizione chimica che sfida le leggi del nostro vicinato galattico.
- Un reperto di 12 miliardi di anni: le origini di 3I/Atlas
- Acqua semipesante e deuterio: i dati di Wired e ANSA
- Anomalie chimiche e navigazione cosmica: i fatti della NASA
- 3I/Atlas e le differenze con le comete del sistema solare
Un reperto di 12 miliardi di anni: le origini di 3I/Atlas
Uno degli aspetti più sconvolgenti della cometa 3I/Atlas riguarda la sua età. Secondo quanto riportato da Space.com, gli scienziati stimano che questo oggetto abbia circa 12 miliardi di anni.
Per avere un termine di paragone, il nostro sistema Solare si è formato solo 4,5 miliardi di anni fa: ciò significa che 3I/Atlas ha viaggiato nello spazio interstellare per un tempo quasi pari all’età dell’universo stesso.
Questa antichità suggerisce che la cometa provenga da un sistema stellare primordiale nato quando la Via Lattea era ai suoi albori.
Come indicato da Global Science, 3I/Atlas è un messaggero di un sistema fantasma, un reperto fossile che contiene informazioni su stelle e pianeti scomparsi molto prima che la Terra vedesse la luce.
La sua velocità estrema, circa 58 chilometri al secondo, conferma che è una viaggiatrice instancabile proveniente dal disco spesso della galassia.
Acqua semipesante e deuterio: i dati di Wired e ANSA
Il punto di rottura scientifico tra questa cometa e quelle locali risiede nella sua firma isotopica.
Come spiega Wired, le misurazioni effettuate dal James Webb Space Telescope hanno rivelato una presenza massiccia di acqua semipesante (HDO).
La diversità è numericamente impressionante: ANSA evidenzia che le percentuali di deuterio rilevate su 3I/Atlas sono 30 volte superiori a quelle di qualsiasi cometa del nostro sistema solare e ben 40 volte superiori a quelle dei nostri oceani.
Mentre l’acqua sulla Terra è il risultato di processi chimici avvenuti in un disco protoplanetario arricchito, quella di 3I/Atlas riflette un ambiente di formazione freddissimo (quasi 250 gradi sotto zero) e arcaico.
Questa rarità rende la cometa una sorta di “capsula del tempo” chimica che riscrive la storia dell’acqua nell’Universo.
Anomalie chimiche e navigazione cosmica: i fatti della NASA
Le schede tecniche della NASA confermano che 3I/Atlas è il terzo oggetto interstellare (3I) identificato, ma è anche il più ricco di sorprese.
Oltre all’acqua, la cometa mostra un’anomalia strutturale: la presenza di nichel senza alcuna traccia di ferro, un mix mai osservato nelle comete “nostrane” dove i due elementi compaiono solitamente in proporzioni simili.
La cometa non è legata gravitazionalmente al nostro Sole, il che ne certifica l’origine extrasolare.
Gli esperti della NASA sottolineano che studiare 3I/Atlas è fondamentale per capire quanto siano comuni gli ingredienti necessari alla vita nel resto della galassia.
Se l’acqua di Atlas è così rara e chimicamente distante dalla nostra, la nostra comprensione su come i pianeti abitabili ricevano i loro oceani potrebbe essere destinata a cambiare radicalmente.
3I/Atlas e le differenze con le comete del sistema solare
|Caratteristica
|3I/Atlas
|Comete del sistema solare
|Età stimata
|circa 12 miliardi di anni
|circa 4,5 miliardi di anni
|Rapporto Deuterio
|30-40 volte superiore
|standard terrestre
|Composizione acqua
|acqua semipesante (HDO)
|acqua leggera prevalente
|Elementi chave
|presenza di nichel (no ferro)
|nichel e ferro bilanciati