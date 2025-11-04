4 novembre senza Frecce Tricolori a Roma, annullato il sorvolo per la messa in sicurezza della Torre dei Conti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma previsto per oggi 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo ha deciso il ministero della Difesa per ragioni di sicurezza, per evitare interferenze con le attività di messa in sicurezza nell’area di via dei Fori Imperiali dopo il crollo alla Torre dei Conti.

4 novembre senza Frecce Tricolori a Roma

È stato annullato per motivi di sicurezza il sorvolo della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare che ogni anni si svolge in occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria. A comunicarlo il ministero della Difesa.

IPA La Torre dei Conti a Roma

Il motivo: la messa in sicurezza della Torre dei Conti

La decisione, spiega la Difesa, è stata presa per motivi di sicurezza dopo i due crolli di ieri alla Torre dei Conti, costati la vita a un operaio.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori è stato annullato per evitare anche la minima interferenza nelle attività di messa in sicurezza nell’area di via dei Fori Imperiali.

La Difesa esprime inoltre il proprio cordoglio per la morte di Octay Stroici, l’operaio di 66 anni morto nel crollo.

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Tolto il sorvolo delle Frecce Tricolori, le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si svolgono come da programma.

Con la cerimonia all’Altare della Patria con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

E l’omaggio del Capo dello Stato alla tomba del Milite Ignoto, con la deposizione di una corona d’alloro e il nastro tricolore.

Il crollo alla Torre dei Conti

Ieri lunedì 3 novembre attorno alle 11.30 è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, nel pieno centro di Roma.

Poco dopo durante le operazioni di soccorso c’è stato un secondo crollo parziale nella struttura, interessata da lavori di ristrutturazione.

Diversi operai erano al lavoro sul sito al momento del crollo. Uno è stato estratto vivo dalle macerie in mattinata e portato all’ospedale.

Un secondo, Octay Stroici, è stato tirato fuori in serata, a 11 ore dal crollo, ma è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.