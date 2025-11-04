Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dai futili a Montebello Jonico. Un uomo di 47 anni è stato ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito gravemente un quarantenne all’interno di un bar della frazione Saline Joniche. L’intervento dei Carabinieri, coordinato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è scattato dopo la segnalazione dei sanitari dell’ospedale di Melito Porto Salvo, che hanno riscontrato incongruenze nel racconto della vittima.

Le indagini avviate dopo la segnalazione dei sanitari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando i medici dell’ospedale di Melito Porto Salvo hanno ricevuto un uomo di 40 anni con una profonda ferita nella regione anteriore del collo. L’uomo aveva dichiarato di essersi ferito accidentalmente cadendo su dei cocci di vetro nella propria abitazione. Tuttavia, i sanitari hanno subito notato che la natura della lesione non era compatibile con la versione fornita dal paziente e hanno allertato le forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti: aggressione in un bar

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Secondo gli investigatori, la vittima si trovava all’interno di un bar nella frazione Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, in compagnia di altre persone, tra cui l’indagato. Nel corso della serata, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio che sarebbe poi degenerato. Approfittando della situazione, il 47enne avrebbe aggredito la vittima alle spalle, colpendola alla gola con un oggetto da taglio.

La fuga dell’aggressore e l’intervento dei Carabinieri

Dopo aver subito la violenta aggressione, il 40enne si è reso conto della gravità della ferita e si è recato autonomamente al pronto soccorso di Melito Porto Salvo. Nel frattempo, l’aggressore si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile. Le ricerche dei militari si sono concentrate sul territorio di Montebello Jonico e, solo dopo alcune ore, il sospettato è stato rintracciato presso la sua abitazione.

Il fermo e la custodia cautelare in carcere

Al termine delle procedure di rito, i Carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 47enne. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il provvedimento di fermo è stato confermato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

