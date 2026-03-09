Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito ad Avellino un arresto per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo di 40 anni, già sottoposto a misure restrittive, è stato fermato nella notte dell’8 marzo dopo aver minacciato la sua ex compagna e aver aggredito gli agenti intervenuti.

I fatti: minacce e tentato avvicinamento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte dell’8 marzo, quando un quarantenne avellinese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, ha compiuto una serie di azioni che hanno richiesto l’intervento immediato della polizia.

Secondo quanto riportato, il 40enne aveva già ricevuto un ammonimento dal Questore e un divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. Nonostante ciò, nella notte dell’8 marzo, ha telefonato alla donna annunciando la sua intenzione di raggiungerla e minacciando esplicitamente di ucciderla. La gravità delle minacce ha spinto la Polizia di Stato a intervenire con due pattuglie: una si è recata presso l’abitazione della vittima, mentre l’altra si è messa sulle tracce dell’uomo.

L’intervento della Polizia e il tentativo di fuga

Gli agenti sono riusciti a localizzare il sospettato grazie al braccialetto elettronico di cui era dotato. L’uomo è stato rintracciato in via Generale Cascino, ad Avellino. Alla vista delle forze dell’ordine, il quarantenne ha tentato di disfarsi di un coltello da cucina lungo 33 cm. Nel corso dell’operazione, l’uomo ha minacciato di morte i poliziotti e ha reagito con violenza, colpendo due agenti con calci.

L’uso dello spray e il danneggiamento dell’auto di servizio

Per immobilizzare l’uomo, gli agenti hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino (oleoresin capsicum). Nonostante l’utilizzo dello spray, il quarantenne ha continuato a opporre resistenza, arrivando a danneggiare il finestrino della Volante e a proferire ulteriori minacce di morte sia nei confronti dei poliziotti che delle loro famiglie e della sua ex compagna.

L’arresto e le conseguenze per gli agenti

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato e il coltello è stato sequestrato. Due poliziotti sono stati medicati presso il locale Ospedale civile per le lesioni riportate durante l’aggressione. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, su disposizione dello stesso, il quarantenne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

IPA