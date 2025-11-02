40enne colpita da un sasso durante la scalata alla Falesia Moai, come è stata salvata: video
Una scalatrice di 40 anni colpita da un sasso alla testa durante un'arrampicata nel Fabrianese.
Colpita alla testa da un sasso durante un’arrampicata. È accaduto nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese, in provincia di Ancona. I tecnici del soccorso alpino e speleologico Marche sono intervenuti a soccorrere la scalatrice ferita, una 40enne, residente nelle Marche. La donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata raggiunta dai tecnici del CNSAS e da un sanitario del corpo, che hanno provveduto a stabilizzare e mettere la ferita su una barella che poi è stata trasportata con tecniche alpinistiche fino a un punto idoneo per l’evacuazione aerea. Sul posto è intervenuto l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco decollato da Arezzo, che ha caricato con verricello la paziente insieme al sanitario del soccorso alpino e speleologico Marche, per poi trasferirla presso l’ospedale di Torrette ad Ancona.
