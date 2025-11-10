40enne fermato a Taurianova senza patente e con oltre 17mila euro in contanti, zero spiegazioni alla polizia
A Taurianova un uomo di 40 anni è stato denunciato per riciclaggio dopo essere stato fermato con 17.500 euro in contanti senza giustificazioni.
Un controllo effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Taurianova (Reggio Calabria) ha portato a una denuncia per riciclaggio: un uomo di 40 anni è stato fermato e trovato in possesso di 17.500 euro in contanti, somma di cui non ha saputo giustificare la provenienza.
Il controllo e l’inseguimento
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito di servizi predisposti per la prevenzione e la repressione dei reati. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova hanno notato un’autovettura condotta da un uomo che aveva appena commesso un’infrazione al Codice della Strada. Dopo un breve inseguimento, la vettura è stata fermata e il conducente, un 40enne già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, in particolare legati agli stupefacenti, è stato sottoposto a controllo.
La perquisizione e il sequestro del denaro
Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che l’uomo non era in possesso della patente di guida, poiché la stessa gli era stata revocata nel 2024. A seguito di ciò, il personale delle Volanti ha proceduto a perquisire sia il soggetto che il veicolo. All’interno dell’auto è stata rinvenuta una somma in contanti pari a 17.500 euro. L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa il possesso e la provenienza di tale denaro.
La denuncia per riciclaggio
Alla luce degli elementi raccolti, il 40enne è stato denunciato per riciclaggio. La somma di denaro è stata sequestrata dagli agenti, che hanno proceduto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
