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Un uomo è stato inseguito e picchiato in strada per strappargli i suoi effetti personali. Per questo motivo una coppia è finita in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il brutale pestaggio avvenuto nella tarda serata di martedì 27 ottobre in via Milano, a Como, dove la Polizia è riuscita a bloccare gli aggressori subito dopo la segnalazione di un violento diverbio in mezzo alla carreggiata.

L’intervento a Como

Verso le 23 circa una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto via Milano, dopo la chiamata alla Centrale operativa della Questura di Como. Gli agenti hanno notato un ragazzo e una ragazza che si allontanavano rapidamente: lui ha gettato un portafoglio, mentre lei ha appoggiato un paio di cuffie wireless su un cestino. I due sono stati fermati.

Durante il controllo, un uomo ha riferito di averli visti poco prima aggredire una persona e di averli seguiti senza mai perderli di vista. Un secondo testimone, rintracciato da un’altra Volante, ha confermato l’episodio, avvenuto nei pressi dell’ufficio postale di via Milano.

La ricostruzione della vittima

Gli agenti hanno individuato anche la vittima, un 40enne comasco. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito vicino allo sportello bancomat dalla ragazza e da tre uomini, uno dei quali era il giovane fermato. Dopo essere stato picchiato, gli sono stati sottratti il portafoglio con documenti e denaro e lo zaino, che conteneva degli auricolari.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha medicato l’uomo. La vittima ha rifiutato il ricovero in ospedale. Recuperati documenti e oggetti, gli agenti li hanno restituiti al proprietario.

Gli arresti

I fermati sono stati accompagnati in Questura e arrestati per rapina aggravata in concorso.

Il giovane, un 22enne senza fissa dimora con numerosi precedenti di polizia, è stato portato nel carcere Al Bassone di Como. La ragazza, una 15enne incensurata e residente a San Fermo della Battaglia, è stata accompagnata al Centro di Prima Accoglienza per Minori Beccaria di Milano.

IPA