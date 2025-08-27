Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un automobilista per guida in stato di ebbrezza e denunciate 9 infrazioni al codice della strada durante un servizio notturno di controllo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Vicenza nella notte del 22 agosto lungo la SP248, nel comune di Dueville, per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, principali cause di incidenti gravi e mortali.

Controlli straordinari lungo la SP248: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sezione Polizia Stradale di Vicenza ha organizzato un servizio di controllo mirato nella notte tra il 21 e il 22 agosto. L’intervento, supportato dal personale sanitario della Questura, si è svolto lungo la SP248, nel tratto di via Marosticana, nel territorio comunale di Dueville. L’obiettivo era quello di prevenire e reprimere comportamenti pericolosi alla guida, in particolare legati all’assunzione di alcol e droghe.

Le modalità dell’operazione: identificati 37 persone e controllati 28 veicoli

Durante il servizio, gli equipaggi della Polizia Stradale hanno filtrato il traffico, fermando e controllando sia conducenti che passeggeri. In totale sono state identificate 37 persone e sottoposti a verifica 28 veicoli. I controlli si sono concentrati soprattutto sulle condizioni psicofisiche dei conducenti: 28 persone sono state sottoposte a prove alcolimetriche, mentre per 3 conducenti è stato necessario effettuare anche il test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eventuale supporto del personale infermieristico della Questura.

Le infrazioni rilevate: 9 violazioni e 47 punti decurtati

L’attività di controllo ha portato alla contestazione di 9 infrazioni al codice della strada. Tra queste, 3 violazioni sono state elevate per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in violazione dell’articolo 172 del Codice della Strada. Un’altra infrazione, particolarmente grave, ha riguardato la guida in stato di ebbrezza, sanzionata ai sensi dell’articolo 186. Complessivamente, sono stati decurtati 47 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati.

Il caso più grave: sorpasso pericoloso e fuga all’alt della Polizia

Tra i casi emersi durante la notte, uno in particolare ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti. Un automobilista italiano di 40 anni, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso estremamente rischiosa in prossimità di un incrocio semaforico, ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando per sfuggire alla pattuglia. Gli operatori, però, lo hanno inseguito e bloccato poco dopo, procedendo all’identificazione e ai controlli di rito.

Patente revocata da 10 anni e positività all’alcoltest

Dai controlli è emerso che il conducente era intestatario di una patente di guida revocata da oltre 10 anni. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo e per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, secondo quanto previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. A suo carico è stata inoltre disposta la decurtazione di 37 punti dalla patente.

La presunzione di innocenza e le procedure di legge

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le misure adottate sono state decise autonomamente dall’Ufficio procedente. Si ricorda che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona indagata sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.

Un bilancio che conferma la necessità dei controlli

L’operazione della Polizia Stradale di Vicenza conferma l’importanza dei controlli su strada per prevenire guida in stato di ebbrezza e comportamenti pericolosi. L’azione svolta nella notte del 22 agosto ha permesso di individuare e sanzionare numerose violazioni, contribuendo a garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada. L’attenzione resta alta, soprattutto nei periodi di maggiore traffico e durante le ore notturne, quando il rischio di incidenti legati all’abuso di alcol e droghe aumenta sensibilmente.

Il ruolo della prevenzione e della collaborazione tra forze dell’ordine

L’attività di controllo, svolta in collaborazione tra la Polizia Stradale e il personale sanitario della Questura, rappresenta un esempio di sinergia tra diverse professionalità al servizio della sicurezza pubblica. La presenza di personale infermieristico ha consentito di effettuare accertamenti immediati in caso di sospetto uso di sostanze stupefacenti, rendendo più efficaci le procedure di verifica e sanzione.

Le reazioni della comunità e l’impegno delle istituzioni

L’operazione ha suscitato apprezzamento tra i residenti di Dueville e delle zone limitrofe, che hanno più volte segnalato la necessità di intensificare i controlli, soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne. Le istituzioni locali hanno ribadito il proprio sostegno alle iniziative di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida, sottolineando l’importanza di un’azione costante e coordinata.

La situazione della sicurezza stradale a Vicenza

Il bilancio dell’operazione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza stradale nella provincia di Vicenza. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, soprattutto nei punti considerati più a rischio per la presenza di traffico intenso e per la frequenza di incidenti. L’obiettivo resta quello di ridurre il numero di sinistri gravi e mortali, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità alla guida.

Conclusioni: un messaggio di responsabilità per tutti gli automobilisti

L’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Vicenza rappresenta un chiaro messaggio a tutti gli automobilisti: il rispetto delle regole e la prudenza alla guida sono fondamentali per la sicurezza di tutti. Le sanzioni elevate e le denunce per guida in stato di ebbrezza dimostrano che i controlli sono efficaci e che chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri sarà perseguito secondo la legge. L’auspicio è che la prevenzione e la repressione dei comportamenti pericolosi contribuiscano a rendere le strade più sicure per tutti.

