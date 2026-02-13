Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di una recente operazione dei Carabinieri a Fiuggi. Un uomo di 40 anni è stato fermato e condotto in carcere con l’accusa di spaccio di droga, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati oltre 2,2 kg di hashish e 122 grammi di cocaina. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio mirato a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nella città termale.

L’operazione a Fiuggi

L’operazione si è svolta a Fiuggi, dove i militari della locale Stazione hanno intensificato i controlli per arginare il fenomeno dello spaccio di droga. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un soggetto già noto alle forze dell’ordine, sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati legati agli stupefacenti.

Durante un controllo i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale nei confronti del 40enne, estendendo poi le verifiche anche alla sua abitazione. L’operazione ha portato al rinvenimento di 122 grammi di cocaina, suddivisa in 9 involucri e di un bilancino elettronico utilizzato per la pesatura delle dosi. Sono state inoltre trovate 2 confezioni di mannitolo e numerosi materiali destinati al confezionamento della droga.

Il sequestro più rilevante ha riguardato 2,2 kg di hashish, suddivisi in 22 panetti da 100 grammi ciascuno. Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti.

L’arresto e la traduzione in carcere

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di spaccio nella zona.

Fiuggi e la lotta allo spaccio di stupefacenti

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga nella città termale. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno costante nel contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio.

Il blitz dei Carabinieri a Fiuggi si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, con l’obiettivo di ridurre l’immissione sul mercato di sostanze pericolose e di colpire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga.

