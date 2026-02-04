Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nel centro storico di Genova. Un cittadino marocchino di 40 anni è stato fermato e associato alla Casa Circondariale di Marassi, dopo essere stato sorpreso in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era destinatario di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Grosseto e dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per gravi reati contro la persona e contro il patrimonio.

Operazione della Polizia di Stato nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel cuore di Genova, precisamente in piazza Cavour. Gli agenti della IV sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno svolto un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, concentrando l’attenzione su una sospetta attività illecita attribuita al quarantenne di origine marocchina.

L’osservazione e il fermo

Dopo diversi servizi di osservazione, gli investigatori hanno colto il sospettato mentre cedeva una dose di hashish a un cittadino. Immediatamente fermato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, sono state rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente, per un totale di 6 grammi di hashish, oltre alla somma di 130 euro in contanti.

Identificazione e provvedimenti pendenti

L’uomo, una volta identificato, è risultato destinatario di due distinti provvedimenti restrittivi: un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto e un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Secondo quanto accertato, il quarantenne deve scontare una pena complessiva di 9 anni e 2 mesi di reclusione per gravi reati contro la persona e contro il patrimonio.

Accuse e trasferimento in carcere

Il soggetto è stato deferito per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

