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È scattato a Como un arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale: un uomo di 40 anni, cittadino tedesco senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito sia un passante che gli agenti intervenuti in via Varesina. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Il rito direttissimo è stato fissato per questa mattina.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. sono state chiamate a intervenire in via Varesina, a Como, dopo la segnalazione di un soggetto che stava creando disturbo in strada. Gli agenti, giunti sul posto alle 18.00, hanno trovato il 40enne tedesco mentre stava aggredendo fisicamente un uomo, colpendolo con dei pugni alla nuca.

Nel tentativo di fermare la violenza, i poliziotti sono stati a loro volta aggrediti dal soggetto, che ha sferrato calci e pugni contro due agenti. Nonostante la resistenza opposta dall’uomo, gli operatori sono riusciti, con non poche difficoltà, a immobilizzarlo e a condurlo in Questura per ulteriori accertamenti.

I precedenti e le accuse

Durante le verifiche in Questura, è emerso che il 40enne aveva già precedenti penali e di polizia. Nei suoi confronti sono quindi scattati l’arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre alla denuncia in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Uno degli agenti coinvolti nell’intervento ha riportato un trauma al ginocchio e al polso, con una prognosi di 10 giorni. L’episodio ha quindi avuto conseguenze anche per le forze dell’ordine, che hanno dovuto fronteggiare una situazione particolarmente violenta e rischiosa.

Il Pubblico Ministero, informato immediatamente delle attività svolte, ha disposto che il rito direttissimo si tenesse questa mattina alle 11.45. L’uomo dovrà ora rispondere delle gravi accuse davanti al giudice.

IPA