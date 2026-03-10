Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un quarantenne di origine romena con l’accusa di furto aggravato su un autobus della linea 64 a Roma. L’uomo, già noto per episodi simili, è stato bloccato dopo aver tentato di sottrarre denaro a una giovane agente della Polizia di Stato fuori servizio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato su uno dei mezzi pubblici più frequentati della Capitale, la linea 64, spesso utilizzata da turisti e pellegrini.

Il tentativo di furto e la reazione della vittima

Il quarantenne di origine romena aveva scelto con attenzione sia il momento che il luogo per mettere a segno il suo furto. La sua vittima, però, si è rivelata tutt’altro che sprovveduta: si trattava infatti di una giovane agente della Polizia di Stato, da poco in servizio presso il commissariato di San Vitale. La donna, appena terminato il proprio turno di servizio in ordine pubblico, era salita a bordo del bus 64.

Durante il tragitto, all’altezza di piazza Venezia, la poliziotta ha percepito un movimento sospetto alle sue spalle. Voltandosi, si è accorta che l’uomo stava tentando di sottrarle il denaro dalla borsa. Il presunto borseggiatore, vistosi scoperto, ha cercato di darsi alla fuga approfittando della fermata successiva e saltando giù dal mezzo.

L’inseguimento e l’arresto

L’agente, senza esitare, si è qualificata e ha intimato l’alt all’uomo, lanciandosi all’inseguimento tra la folla. Dopo pochi metri, la fuga del sospetto si è conclusa grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, che si è avvicinata su richiesta della giovane poliziotta. Successivamente, la stessa agente ha allertato la Sala Operativa della Questura e, insieme ai colleghi del I Distretto Trevi Campo Marzio, ha definitivamente bloccato il quarantenne.

Condotto negli uffici di piazza del Collegio Romano, dagli accertamenti è emerso che l’uomo non fosse nuovo a episodi analoghi di furto. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.

Il giorno successivo, nelle aule di Piazzale Clodio, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

IPA