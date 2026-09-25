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Sette arresti, questo il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella provincia di Piacenza, che ha portato alla disarticolazione di un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e responsabile anche di lesioni personali e rapina. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Piacenza su richiesta della locale Procura, a seguito di una lunga indagine avviata dopo un grave episodio di violenza avvenuto nelle campagne di Caorso.

L’operazione coordinata a Piacenza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra i militari della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda e i colleghi dei Comandi Provinciali di Milano e Modena. All’alba del 23 settembre, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, tutte raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e rapina in concorso.

Dei sette destinatari del provvedimento, tre erano già detenuti, uno si trovava agli arresti domiciliari e tre erano in stato di libertà.

Le indagini: tutto parte da una notte di Natale

L’attività investigativa, avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda il 25 dicembre 2025, ha preso il via dopo il ritrovamento di un cittadino nordafricano quarantenne, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, nelle campagne di Caorso.

L’uomo, trovato in gravi condizioni, aveva riportato ferite da percosse e accoltellamento. Inizialmente, aveva riferito di essere stato vittima di una rapina finalizzata al furto dell’auto e di effetti personali. Tuttavia, gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire una dinamica diversa, riconducendo l’aggressione a una controversia sorta nell’ambito di una compravendita di sostanze stupefacenti.

Identificati i responsabili dell’aggressione

Le indagini hanno consentito di individuare due cittadini nordafricani, un 32enne e un 27enne, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all’aggressione. Gli investigatori hanno ricostruito le ragioni del violento episodio, riconducendole a un contrasto maturato nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Da questo episodio, i Carabinieri sono riusciti a delineare un quadro più ampio, portando alla luce una rete criminale attiva nella bassa Val d’Arda.

Un gruppo organizzato e ben strutturato

L’attività investigativa ha permesso di individuare tredici persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti: un 41enne italiano della zona, già noto alle forze dell’ordine, incaricato di verificare la qualità della droga e di fare da interprete nella gestione degli ordini, e dodici cittadini nordafricani, anch’essi già noti alle forze di polizia. Tra questi ultimi figurano anche i due soggetti ritenuti responsabili dell’aggressione di Caorso.

Il gruppo, alcuni dei cui membri erano legati da vincoli familiari e gravitavano nell’area milanese, avrebbe avviato una fiorente attività di spaccio già a partire dal 2024, operando lungo l’asse compreso tra i comuni di Castelvetro Piacentino e Piacenza.

Modalità operative e zone di spaccio

L’organizzazione aveva suddiviso il territorio in diverse zone di spaccio, molte delle quali situate in aree rurali e contese anche con altri gruppi attraverso condotte violente.

Gli appartenenti al sodalizio criminale erano presenti quotidianamente sulle piazze di spaccio, dalle 12 alle 22, e sono stati documentati circa 200 episodi di spaccio. Gli spostamenti dei pusher venivano assicurati tramite autovetture, utilizzate sia per raggiungere i luoghi dell’attività illecita sia per il recupero a fine giornata.

Arresti in flagranza e sequestri

Nel corso delle indagini, due degli attuali destinatari del provvedimento cautelare sono stati arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti.

In quell’occasione, i Carabinieri hanno sequestrato circa 170 grammi di droga tra hashish, eroina e cocaina, oltre a 1.200 euro in contanti e un machete con lama di 30 cm.

Un’indagine durata mesi

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, si è sviluppata nel corso di diversi mesi e ha permesso di ricostruire sia il grave episodio di sangue avvenuto nelle campagne di Caorso sia di smantellare un gruppo organizzato dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della bassa Val d’Arda. I

l lavoro investigativo ha richiesto il supporto operativo dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Milano e Modena, che hanno collaborato nella localizzazione dei soggetti interessati dal provvedimento cautelare.

IPA