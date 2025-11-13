Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna è stata denunciata a Spoleto ed è stata accusata di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver provocato un incidente stradale e aver aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

L’intervento della Polizia dopo l’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Spoleto e ha visto coinvolta una cittadina italiana, nata nel 1985, che è stata fermata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale.

L’intervento degli agenti è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza. Gli operatori sono stati chiamati per un sinistro stradale avvenuto all’interno di un’area di servizio, dove una donna, presumibilmente in stato di ebbrezza, aveva tamponato due autovetture in sosta. Dopo l’incidente, la donna ha tentato di allontanarsi dal luogo senza prestare soccorso o fornire spiegazioni.

Comportamento aggressivo e tentativo di fuga

All’arrivo della pattuglia, la donna ha assunto fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Ha urlato sostenendo di non essere responsabile dell’incidente e si è opposta ai tentativi degli operatori di riportarla alla calma. Nonostante i ripetuti inviti a collaborare, la quarantenne ha continuato a mostrare segni di aggressività, arrivando a divincolarsi e a colpire uno degli agenti presenti.

Le accuse e le sanzioni

La donna è stata quindi accompagnata presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, è stata denunciata per oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, le è stata contestata la violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sanzione.

IPA