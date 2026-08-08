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È di 41 decreti di ammonimento notificati il bilancio dell’attività della Polizia di Stato a Ragusa contro violenza domestica e atti persecutori nel primo semestre dell’anno. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore per fermare comportamenti molesti e violenti, con l’obiettivo di tutelare le vittime e prevenire reati più gravi.

Le misure adottate dal Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’impegno delle forze dell’ordine nel territorio di Ragusa si è intensificato nei primi sei mesi dell’anno, con numerosi interventi e istanze di ammonimento per stalking e violenza domestica.

Nel dettaglio, il Questore di Ragusa ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento, uno strumento immediato che consente di intimare agli autori di condotte illecite di interrompere i comportamenti molesti, persecutori o violenti. Questa misura è stata applicata sia su richiesta delle vittime che d’iniziativa, a seguito di interventi delle volanti o di segnalazioni da parte di altre forze di polizia.

I numeri dell’attività di prevenzione

Nel primo semestre dell’anno sono state avanzate numerose istanze di ammonimento per atti persecutori, meglio noti come stalking. In totale, sono stati notificati 41 decreti di ammonimento: 8 provvedimenti hanno riguardato casi di stalking su istanza della parte offesa, mentre i restanti 33 sono stati adottati d’iniziativa per episodi di violenza domestica rilevati dagli operatori o segnalati da altre forze dell’ordine.

In alcuni episodi, la violenza si è consumata in presenza di minori, sottolineando la gravità delle situazioni affrontate. In due circostanze, entrambi i coniugi sono stati destinatari di ammonimento, poiché reciprocamente responsabili di condotte riconducibili alla violenza domestica.

Obiettivo: prevenire reati più gravi

L’Ammonimento rappresenta uno degli strumenti più rapidi che il Questore può adottare per interrompere comportamenti offensivi prima che degenerino in reati più gravi. L’azione della Polizia di Stato a Ragusa si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione e tutela delle vittime, con l’intento di contrastare in modo efficace fenomeni di violenza domestica e stalking.

IPA