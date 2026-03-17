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Eseguito un arresto in provincia di Taranto per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo, 41 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dopo una perquisizione ordinata dalla Procura di Lecce nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento sessuale dei minori online.

Le indagini e l’operazione della Polizia Postale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività di monitoraggio costante della rete, svolta dagli operatori della Polizia Postale, con l’obiettivo di contrastare il sfruttamento sessuale dei minori in ambiente digitale. La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto ha coordinato l’intervento, che ha portato all’individuazione del sospettato, residente nella provincia.

Il provvedimento della Procura e la perquisizione

L’azione degli agenti è stata eseguita a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Nel corso della perquisizione, che ha riguardato sia la persona che il domicilio e i dispositivi informatici dell’indagato, sono stati rinvenuti oltre 600 file di materiale pedopornografico all’interno degli hard disk in uso all’uomo.

Sequestri e arresto domiciliare

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il quarantunenne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Gli agenti hanno inoltre sequestrato quattro hard disk che contenevano complessivamente circa 7 terabyte di dati, ora sottoposti ad analisi approfondite da parte degli investigatori.

Accertamenti in corso e principio di innocenza

Il materiale sequestrato è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare possibili collegamenti con altre persone o reti coinvolte nella diffusione di materiale illegale. Le indagini mirano a ricostruire l’eventuale rete di contatti e a individuare altri soggetti coinvolti.

IPA