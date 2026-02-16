Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per evasione e minacce aggravate nel quartiere Librino di Catania. Un uomo di 41 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo aver minacciato di morte un vicino di casa brandendo una mannaia. L’episodio si è verificato in viale Moncada, dove l’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di aggredire sia il vicino che i poliziotti intervenuti.

L’intervento della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un cittadino catanese di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Nei giorni scorsi, l’uomo è evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per un procedimento penale, raggiungendo l’abitazione di un vicino nel quartiere Librino di Catania.

La ricostruzione dei fatti: minacce e aggressione con una mannaia

L’episodio si è consumato in pochi minuti: il 41enne ha lasciato la propria abitazione, violando le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, e si è recato dal vicino di casa. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha estratto una mannaia dal giubbotto e ha iniziato a rivolgere una serie di minacce e insulti nei confronti del vicino, che per paura si è barricato in casa. L’uomo ha quindi allertato la Polizia tramite il numero unico d’emergenza, chiedendo un intervento immediato.

L’arrivo degli agenti e il tentativo di fuga

In pochi istanti, una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha raggiunto viale Moncada. Gli agenti hanno trovato il 41enne ancora sul pianerottolo, intento a urlare contro il vicino. Alla vista delle divise, l’uomo ha tentato la fuga ma, resosi conto di non avere vie di scampo, ha rivolto la mannaia contro i poliziotti, minacciandoli e cercando di colpire uno di loro.

Il fermo e il sequestro dell’arma

La prontezza degli agenti ha evitato conseguenze peggiori: uno dei poliziotti è riuscito a bloccare e disarmare l’uomo prima che potesse avvicinarsi, mentre il collega ha recuperato la grossa arma da taglio, caduta a terra durante la colluttazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Gli accertamenti: precedenti e situazione giudiziaria

Dagli accertamenti immediati è emerso che il 41enne era già gravato da precedenti per episodi simili e che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, misura disposta dall’Autorità Giudiziaria in relazione a un procedimento penale in corso.

L’arresto e le accuse

Riportata la situazione alla calma, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Contestualmente, è stato denunciato per minacce aggravate. Sentito il Pubblico Ministero di turno, il 41enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

