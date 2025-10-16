Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino. L’intervento è stato effettuato nella serata di ieri, quando i militari hanno colto il sospettato mentre tentava di pagare prodotti alimentari con una banconota palesemente contraffatta.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la tradizionale festa che anima il piccolo centro irpino. I militari della Stazione di Montella hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo, originario di San Giorgio a Cremano, e sono intervenuti prontamente per verificare la validità della banconota utilizzata.

Il 41enne ha tentato di acquistare alcuni generi alimentari utilizzando una banconota da 20 euro risultata contraffatta. I Carabinieri, dopo aver accertato la falsità della banconota, hanno proceduto a bloccare l’uomo e ad avviare una perquisizione nei pressi dell’area della festa. Poco distante dal luogo dell’intervento, i militari hanno rinvenuto un sacchetto abbandonato contenente 650 euro in banconote false da 20 e 50 euro.

Il sequestro del denaro

Durante le verifiche, nella disponibilità dell’indagato è stata trovata anche una somma di circa 700,00 euro, parte della quale autentica. Tutto il denaro è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti. Le banconote false sono state poste sotto sequestro, mentre per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Le conseguenze per il 41enne

Oltre alla denuncia, sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio dal comune di Cassano Irpino. L’operazione dei Carabinieri ha permesso di interrompere sul nascere un tentativo di diffusione di banconote false durante una delle manifestazioni più sentite della zona.

