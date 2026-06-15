41enne nei guai dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Catania, cos'è l'alert elettronico
Arrestato a Catania un uomo di 41 anni per evasione dai domiciliari, scoperto grazie a un alert elettronico e fermato dalla Polizia.
Un uomo di Catania di 41 anni è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione grazie a un sistema di controllo elettronico. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito in seguito a un segnale di allarme proveniente dal dispositivo di sorveglianza.
L’intervento a Catania
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un “alert evasione” inviato dal sistema elettronico di controllo alla sala operativa della Questura di Catania.
L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per un procedimento penale in corso, avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
L’intervento degli agenti
Ricevuto l’allarme, i poliziotti della Squadra Volanti si sono immediatamente recati presso la residenza dell’uomo. Non trovandolo in casa, hanno avviato una rapida ricerca nelle aree circostanti.
Dopo poco tempo, il 41enne è rientrato nella propria abitazione, dove ha trovato gli agenti ad attenderlo nel cortile.
I precedenti e l’arresto
Gli agenti, considerando i precedenti dell’uomo e le plurime evasioni accertate nell’ultimo mese, hanno proceduto all’arresto per il reato di evasione.
Sentito il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, dove attende di essere giudicato con rito direttissimo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.