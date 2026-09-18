Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in arresto un cittadino polacco di 41 anni a Desenzano del Garda (Brescia), in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità polacche per traffico di veicoli rubati. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie europee.

Il provvedimento internazionale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda hanno individuato e fermato un cittadino polacco di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia relativi a reati di varia natura e gravità. L’uomo è stato arrestato in seguito all’esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo (MAE), emesso dalle autorità della Polonia.

Il provvedimento restrittivo era stato adottato dall’Autorità Giudiziaria polacca poiché il cittadino era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di traffico di veicoli rubati, commesso nel proprio paese d’origine. A seguito della condanna, il soggetto era stato segnalato a livello internazionale, con una richiesta di rintraccio finalizzata all’arresto e alla successiva estradizione verso la Polonia.

L’individuazione e l’arresto

L’uomo è stato localizzato presso una struttura alberghiera di Desenzano del Garda. Gli agenti lo hanno condotto presso gli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il Mandato d’Arresto Europeo emesso nei suoi confronti. La tempestività dell’operazione ha permesso di assicurare il soggetto alla giustizia, evitando possibili tentativi di fuga.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’esecuzione del MAE è stata resa possibile grazie alla stretta sinergia tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie europee. Questo episodio rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della cooperazione internazionale in materia di sicurezza e giustizia, che consente di contrastare in modo efficace reati transnazionali e di assicurare alla giustizia soggetti condannati in altri paesi.

La detenzione in attesa di estradizione

Dopo le procedure di identificazione, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove resterà in attesa di essere consegnato alle autorità polacche per l’esecuzione della pena.

Il commento del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia, evidenziando come gran parte delle attività delittuose più complesse oggi abbiano implicazioni transnazionali. Sartori ha rimarcato che un’azione efficace di prevenzione, contrasto e repressione dei reati non può prescindere dall’adozione di legislazioni armoniche tra i paesi e dall’utilizzo sistematico dei canali di cooperazione internazionale, come Interpol, Europol, S.I.RE.N.E. ed Eurojust. Strumenti come i Mandati di Arresto Europeo, gli Ordini Europei di Indagine e le Squadre Investigative Comuni permettono di operare rapidamente e con risultati validi in tutti i paesi aderenti.

IPA