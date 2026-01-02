Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato per per traffico internazionale di stupefacenti a Vado Ligure (Savona). L’uomo era già destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso dalle autorità tunisine. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti, è stata resa possibile grazie a una segnalazione che ha permesso di localizzare il ricercato in un appartamento ad uso turistico.

Il covo in un appartamento turistico

L’intervento della polizia è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza sul territorio di un soggetto ricercato a livello europeo.

Gli agenti hanno agito rapidamente, riuscendo a rintracciare l’uomo in via Aurelia, a Vado Ligure (Savona), all’interno di un appartamento turistico dove si trovava insieme ad altre tre persone.

L’identificazione e l’arresto a Vado Ligure

Una volta giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno proceduto all’identificazione del sospetto. Gli accertamenti svolti in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale hanno confermato che il quarantunenne era destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine.

L’uomo era ricercato per traffico internazionale di stupefacenti, un reato commesso in Tunisia e per il quale la legge locale prevede una pena fino a 20 anni di reclusione.

Il ruolo della cooperazione internazionale

La collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e la Direzione Centrale della Polizia Criminale si è rivelata fondamentale per la riuscita dell’operazione.

Le comunicazioni intercorse hanno permesso di accertare la posizione giudiziaria dell’uomo e di procedere con l’arresto in base alle convenzioni internazionali che regolano la cooperazione in materia di estradizione.

Le procedure successive all’arresto

Al termine delle formalità di rito il quarantunenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le autorità italiane hanno sottolineato che i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura estradizionale sono finalizzati esclusivamente ad assicurare la possibile consegna dell’arrestato allo Stato richiedente, senza entrare nel merito delle accuse, la cui valutazione spetta esclusivamente alle autorità tunisine.

Il contesto internazionale e le garanzie procedurali

Come specificato dalle forze dell’ordine, la procedura di estradizione si basa su convenzioni internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti dell’arrestato e la corretta applicazione delle norme.

L’arresto del quarantunenne rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra Stati possa contribuire al contrasto dei reati transnazionali, in particolare quelli legati al traffico di stupefacenti.

IPA