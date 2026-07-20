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È scattata a Como una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni e sanzioni per atti osceni in luogo pubblico e inosservanza dell’ordine di allontanamento. Un 41enne algerino è stato fermato ieri mattina dopo aver dato in escandescenza in strada e aver ignorato un provvedimento di espulsione.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Juvara a Como a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che si stava denudando in strada davanti a una donna.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il 41enne algerino, irregolare e senza fissa dimora, che stava tenendo un comportamento molesto. Dopo averlo bloccato, lo hanno fatto salire sull’auto di servizio. Tuttavia, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, colpendo con calci l’interno dell’autovettura e provocando danneggiamenti al mezzo della Polizia.

Comportamento ostile anche in Questura

Una volta condotto in Questura, il 41enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, arrivando a spintonare uno degli agenti. Inoltre, ha rivolto insulti e frasi denigratorie nei confronti del personale femminile delle Volanti, aggravando così la sua posizione.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che l’uomo aveva già precedenti per ricettazione, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e un arresto per furto. Inoltre, risultava destinatario di un Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e di un provvedimento di espulsione emessi dalla Questura di Torino.

Le sanzioni e le denunce

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni e per inosservanza dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore. L’intervento della Polizia di Stato di Como si è così concluso con l’avvio di nuovi procedimenti a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

IPA