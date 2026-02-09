42enne aggredisce violentemente gli agenti durante un controllo a Città di Castello vicino Perugia, arrestato
Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Città di Castello per aggressione e resistenza durante una notifica di atto giudiziario.
Un arresto per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate: questo il bilancio di un episodio avvenuto a Città di Castello (Perugia) giovedì mattina. Un cittadino italiano di origine straniera, classe ’84, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante una notifica di atto giudiziario e, nel corso dell’identificazione, ha aggredito gli agenti opponendo una violenta resistenza. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
L’episodio a Città di Castello, Perugia
L’episodio si è verificato nel Comune di Città di Castello, Perugia, la mattina di giovedì scorso durante un normale controllo di identificazione. Gli agenti erano impegnati nella notifica di un atto giudiziario a un uomo, risultato poi essere un cittadino italiano di origine straniera, nato nel 1984.
Durante la verifica del documento d’identità l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo. Secondo quanto riferito dalla Polizia il soggetto ha opposto una forte resistenza alle operazioni di identificazione, arrivando a colpire fisicamente i poliziotti intervenuti. Gli operatori sono riusciti a contenerlo e a procedere con l’arresto immediato.
Le accuse e le conseguenze per l’arrestato
L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Dopo l’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
In seguito al rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa della prossima udienza.
Le condizioni degli agenti coinvolti
A seguito dell’aggressione gli operatori di Polizia sono stati sottoposti ad accertamenti presso il locale nosocomio. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 10 giorni secondo il referto medico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.