Un arresto per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate: questo il bilancio di un episodio avvenuto a Città di Castello (Perugia) giovedì mattina. Un cittadino italiano di origine straniera, classe ’84, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante una notifica di atto giudiziario e, nel corso dell’identificazione, ha aggredito gli agenti opponendo una violenta resistenza. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’episodio a Città di Castello, Perugia

L’episodio si è verificato nel Comune di Città di Castello, Perugia, la mattina di giovedì scorso durante un normale controllo di identificazione. Gli agenti erano impegnati nella notifica di un atto giudiziario a un uomo, risultato poi essere un cittadino italiano di origine straniera, nato nel 1984.

Durante la verifica del documento d’identità l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo. Secondo quanto riferito dalla Polizia il soggetto ha opposto una forte resistenza alle operazioni di identificazione, arrivando a colpire fisicamente i poliziotti intervenuti. Gli operatori sono riusciti a contenerlo e a procedere con l’arresto immediato.

Le accuse e le conseguenze per l’arrestato

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Dopo l’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In seguito al rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa della prossima udienza.

Le condizioni degli agenti coinvolti

A seguito dell’aggressione gli operatori di Polizia sono stati sottoposti ad accertamenti presso il locale nosocomio. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 10 giorni secondo il referto medico.

