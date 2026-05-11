42enne denunciata a Cremona, ecco quanti mezzi rubati tra bici e monopattini elettrici aveva in garage
Cremona, donna di 42 anni denunciata per ricettazione: sequestrate 15 bici e 4 monopattini elettrici rubati.
La Polizia di Stato di Cremona, nella mattinata del 9 maggio 2026, ha denunciato una cittadina rumena di 42 anni che è accusata di ricettazione per la detenzione illecita di numerosi veicoli elettrici, risultati essere provento di furti.
Le indagini e la scoperta del deposito
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie ad approfondimenti investigativi svolti dal personale della Squadra Volante della Questura di Cremona. Decisivo si è rivelato l’utilizzo di un’applicazione di geolocalizzazione installata su una delle biciclette elettriche rubate, che ha permesso agli agenti di individuare l’area di interesse nel quartiere San Bernardo.
Dopo aver circoscritto la zona, la Polizia ha effettuato diversi appostamenti e pattugliamenti, riuscendo così a localizzare il deposito dove erano custoditi i mezzi. All’interno del locale sono state rinvenute 15 biciclette elettriche, tra cui anche modelli professionali, e 4 monopattini elettrici. Tutti i veicoli sono risultati di provenienza furtiva e la donna che li deteneva non è stata in grado di fornire spiegazioni plausibili circa il possesso.
Restituzione e indagini in corso
Una delle biciclette è già stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre le restanti biciclette e i monopattini sono stati sottoposti a sequestro. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato di Cremona per individuare gli altri proprietari e procedere alla restituzione dell’intera refurtiva.
La posizione della donna e i provvedimenti adottati
La cittadina rumena, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a diversi furti, è stata denunciata per ricettazione. Nei suoi confronti è stata inoltre adottata la misura di prevenzione dell'”Avviso Orale”, che rappresenta un ulteriore strumento di controllo e prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.