42enne fuori di sé minaccia i passanti con un'ascia a Bolzano, l'amarezza del Questore: "Episodio grave"

Un uomo di origine marocchina è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere a Bolzano. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa, intorno alle ore 23.00, quando una chiamata al numero di emergenza “112” ha segnalato un individuo che, con atteggiamenti aggressivi e violenti, minacciava i passanti con un’ascia in Piazza Verdi.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia è giunta immediatamente sul posto, individuando un individuo che corrispondeva perfettamente alle descrizioni fornite. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di cambiare direzione e di nascondere l’arma che teneva in mano. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccarlo e disarmarlo, sottraendogli l’ascia utilizzata poco prima per creare il panico.

Identificazione e motivazioni

Il fermato, in evidente stato di abuso da sostanze alcoliche, è stato accompagnato in Questura dove è stato identificato come T.A., un cittadino marocchino di 42 anni, con precedenti per reati di varia natura e gravità. T.A. ha spiegato agli agenti di aver procurato l’ascia con l’intenzione di utilizzarla contro alcuni suoi non meglio precisati “rivali” tunisini.

Provvedimenti e dichiarazioni

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Considerata la pericolosità del soggetto e i numerosi precedenti specifici a suo carico, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di Protezione Internazionale di cui gode T.A., al fine di poter emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“Si è trattato di un episodio assai grave, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato il Questore Sartori –. Il pronto intervento della Polizia è risultato efficace per impedire che ciò potesse accadere, e ad evitare che comportamenti di tal genere possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza. L’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni”.

Fonte foto: IPA