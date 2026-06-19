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È stato arrestato e riportato in Italia un cittadino albanese di 42 anni, condannato in via definitiva a 9 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alle rapine a mano armata e estorsione. L’uomo, ricercato da oltre un anno dalla Polizia di Stato, è stato localizzato e fermato in Macedonia del Nord a maggio scorso, grazie a una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli.

Le indagini e la cattura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il latitante è stato scortato in Italia dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo essere stato arrestato in Macedonia del Nord. Il suo rientro è avvenuto con un volo proveniente dall’Albania, a conclusione di una lunga fuga iniziata nel 2016.

Le indagini che hanno portato all’arresto sono state condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e sotto il coordinamento della Procura Generale della Repubblica di Napoli. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare il fuggitivo mentre tentava di attraversare il confine tra Albania e Macedonia del Nord, precisamente al valico di “Blato”. L’uomo era irreperibile in Italia dal 2016 e risultava ricercato da più di un anno.

Il profilo del latitante

L’arrestato, durante la sua permanenza in Italia, ha fatto parte di una pericolosa e ben organizzata associazione criminale di origine balcanica. Il gruppo aveva la propria base operativa nell’agro aversano, in particolare tra i comuni di Trentola Ducenta e Parete. Tra il 2010 e il 2016, la banda ha messo a segno numerose rapine ed estorsioni su tutto il territorio nazionale, spesso utilizzando anche armi da guerra.

Il gruppo di cui faceva parte il latitante si è distinto per la spregiudicatezza e la struttura organizzativa. Le rapine e le estorsioni venivano pianificate e realizzate con modalità violente, sfruttando la disponibilità di armi da guerra. Le azioni criminali hanno interessato diverse regioni italiane, ma il fulcro delle attività era localizzato nell’area dell’agro aversano, tra Trentola Ducenta e Parete.

La fuga e la cattura internazionale

Irreperibile in Italia dal 2016, il quarantaduenne aveva cercato di sottrarsi alla giustizia spostandosi tra diversi Paesi. La sua fuga si è conclusa quando, nel tentativo di lasciare l’Albania per entrare in Macedonia del Nord, è stato individuato e fermato al confine di “Blato”. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle internazionali, in particolare il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Dopo l’arresto in Macedonia del Nord, il latitante è stato estradato in Italia con un volo proveniente dall’Albania. Ora dovrà scontare la condanna definitiva a 9 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alle rapine a mano armata e estorsione. L’operazione rappresenta un importante successo per la Polizia di Stato e la Procura Generale della Repubblica di Napoli, che hanno lavorato in sinergia per assicurare alla giustizia un pericoloso latitante internazionale.

IPA