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Eseguito un arresto a Terni dopo un grave episodio di maltrattamenti contro familiari e lesione personale, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile. Un uomo di 42 anni, di origine marocchina, è stato fermato dai Carabinieri dopo una violenta lite domestica scatenata da motivi economici, culminata in aggressioni fisiche e psicologiche ai danni della moglie, una connazionale di 43 anni, e sotto gli occhi della figlia minore.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è stato lanciato poco dopo l’una di notte, quando una chiamata al NUE 112 ha segnalato una situazione di grave pericolo all’interno di un’abitazione di Terni. A chiedere aiuto è stata la figlia adolescente della coppia, che, in preda al terrore, ha raccontato agli operatori l’ennesima lite violenta tra i genitori.

L’intervento dei Carabinieri e la scena trovata

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni sono intervenuti tempestivamente, trovandosi di fronte a una scena drammatica: la donna presentava indumenti strappati e segni evidenti della colluttazione, mentre la figlia era in stato di shock. All’interno della camera da letto, oggetti sparsi e vetri rotti testimoniavano la violenza appena consumata.

Le cause della lite e le violenze subite

Dalle indagini e dalla denuncia presentata dalla 43enne, è emerso che la lite era nata per motivi economici, legati al recente licenziamento del marito, che aveva lasciato volontariamente il lavoro proprio in quella giornata. La discussione è rapidamente degenerata: la donna sarebbe stata colpita con un calcio al fianco e strattonata con forza per i capelli dall’uomo, tutto davanti alla figlia. I sanitari del locale ospedale hanno giudicato le lesioni riportate guaribili in 3 giorni.

Un quadro di vessazioni quotidiane

L’episodio non è stato un caso isolato. Secondo quanto riferito dalla vittima, la donna era sottoposta da oltre un mese a continue ingiurie, minacce, controllo ossessivo del cellulare e imposizioni sull’abbigliamento. Inoltre, l’uomo avrebbe confessato di aver contratto il matrimonio solo per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

L’arresto e le misure cautelari

Per il 42enne marocchino è scattato l’arresto immediato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Terni, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, fissata per il pomeriggio di giovedì 2 aprile. Il giudice, dopo aver convalidato la misura precautelare, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla consorte e l’applicazione del braccialetto elettronico.

IPA