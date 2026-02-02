42enne sospettato di far parte di una rete terroristica islamista a Palermo, disposto il decreto di espulsione
Un tunisino di 42 anni è stato fermato e rimpatriato dalla Polizia a Palermo per vicinanza a posizioni terroristiche islamiste.
Un cittadino tunisino di 42 anni è stato fermato e successivamente espulso dalla Polizia di Stato a Palermo, dopo essere stato individuato come vicino a posizioni terroristiche islamiste. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato rimpatriato a seguito di controlli effettuati nelle cosiddette “zone rosse” del centro storico del capoluogo siciliano.
42enne espulso a Palermo
Il fermo è avvenuto durante specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti nelle Zone a Vigilanza Rafforzata.
In particolare l’operazione si è svolta in via Maqueda, nel cuore del centro storico di Palermo. Gli agenti hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero, la cui presenza è risultata sospetta.
Il dubbio sul terrorismo islamico
Durante il controllo la Polizia ha riscontrato l’irregolarità della permanenza dell’uomo in Italia. Attraverso la consultazione dei sistemi d’indagine interforze è emersa una segnalazione dei Servizi d’Informazione e Sicurezza italiani e stranieri.
Secondo queste informazioni il cittadino tunisino sarebbe vicino all’ideologia islamista salafita e avrebbe legami con organizzazioni terroristiche attive nell’area del Maghreb.
Collaborazione tra Digos e Ufficio Immigrazione
Alla luce di questi elementi è stato attivato un articolato dispositivo di sicurezza che ha visto la collaborazione tra poliziotti della Digos e dell’Ufficio Immigrazione.
Gli operatori hanno svolto tutti gli accertamenti amministrativi necessari per confermare l’identità dell’uomo e chiarire la sua posizione sul territorio nazionale.
Espulsione e rimpatrio dopo il trattenimento al CPR
Una volta appurata l’irregolarità della sua presenza in Italia il cittadino tunisino è stato colpito da un provvedimento di espulsione.
Contestualmente è stato trattenuto presso il C.P.R. “Pian del Lago” di Caltanissetta. Dopo pochi giorni di permanenza nella struttura l’uomo è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine.
Risultati delle attività di prevenzione nelle zone rosse
L’individuazione e il rimpatrio del cittadino tunisino rappresentano il frutto dell’intensificazione delle attività di Polizia nelle cosiddette “Zone Rosse” di recente istituzione nel capoluogo siciliano.
Negli ultimi mesi questi servizi hanno permesso di identificare diversi soggetti pregiudicati o sospetti e di emettere un significativo numero di ordini di allontanamento.
Secondo la Polizia tali misure hanno contribuito a una sensibile diminuzione dei reati e delle situazioni di degrado urbano, garantendo maggiore sicurezza sia ai residenti che ai numerosi turisti che frequentano il centro storico di Palermo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.