Una denuncia per tentata truffa aggravata e falsità materiale a Firenze. Un uomo di 42 anni è stato sorpreso mentre lasciava sulle auto in sosta dei falsi verbali di contravvenzione al Codice della Strada. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una passante, che ha notato il comportamento sospetto dell’individuo.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di mercoledì 1 ottobre, quando una cittadina ha allertato le forze dell’ordine dopo aver osservato un uomo intento a posizionare dei documenti sulle auto parcheggiate in via Oriani. La descrizione fornita dalla testimone si è rivelata fondamentale per permettere agli agenti delle Volanti di avviare rapidamente le ricerche e rintracciare il sospettato.

Il ritrovamento dei verbali contraffatti

Gli agenti, una volta individuato l’uomo, hanno proceduto a un controllo che ha portato al rinvenimento di 142 verbali contraffatti. Questi documenti, che imitavano i veri preavvisi di contravvenzione, presentavano però numerose difformità rispetto agli originali. Tra le differenze più evidenti, la presenza del giglio simbolo della città di Firenze, errori di formato e dimensioni, e la modifica del termine per il pagamento ridotto, indicato come 15 giorni invece dei 5 giorni previsti dalla normativa.

Le anomalie nei falsi verbali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i falsi verbali riportavano anche un errore di battitura nella parola “dispozitivo” nelle istruzioni di pagamento. Inoltre, mentre i preavvisi autentici sono di dimensioni maggiori e contengono due qr code che rimandano esclusivamente al sistema PagoPA tramite l’app IO, i falsi erano dotati di un solo QR code. Quest’ultimo, se scansionato con uno smartphone, apriva una pagina web che imitava in modo approssimativo le icone di PagoPA, ma senza offrire le stesse garanzie di sicurezza.

Le modalità di pagamento sospette

Un ulteriore elemento che ha insospettito gli investigatori riguarda le modalità di pagamento proposte dalla pagina web collegata al QR code dei falsi verbali. In particolare, venivano offerti 2 metodi di pagamento: tramite link PayPal e carte di credito. Nel caso di PayPal, il beneficiario della transazione non veniva comunicato in anticipo, ma sarebbe stato visibile solo dopo aver effettuato il pagamento, rendendo così più difficile per le vittime accorgersi della truffa in corso.

La denuncia e le accuse

Il soggetto fermato, un uomo di 42 anni senza precedenti penali, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di tentata truffa aggravata continuata e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico. Gli agenti hanno provveduto al sequestro dei 142 verbali falsificati, mentre le indagini proseguono sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria competente per accertare eventuali ulteriori responsabilità o complici.

Le indagini in corso e il principio di presunzione di innocenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono tuttora in corso e mirano a chiarire se l’uomo abbia agito da solo o con l’aiuto di altri soggetti. Le forze dell’ordine stanno inoltre verificando se siano stati effettuati pagamenti tramite i canali indicati nei falsi verbali e se altre persone siano cadute vittima della truffa. Si ricorda che, ai sensi del d.lgs. 188/2021, la persona sottoposta a indagini è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.

Come riconoscere i falsi verbali

La Polizia invita i cittadini a prestare la massima attenzione ai dettagli dei verbali di contravvenzione ricevuti sulle proprie auto. Tra gli elementi da controllare, la presenza del simbolo ufficiale della città, la corretta dicitura delle istruzioni di pagamento, la presenza di due qr code che rimandano esclusivamente a PagoPA tramite l’app IO, e la chiarezza del beneficiario in caso di pagamento elettronico. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi direttamente agli uffici della Polizia Municipale o consultare i canali ufficiali per verificare l’autenticità del preavviso.

Il contesto: i rischi delle truffe digitali

Negli ultimi anni, le truffe che sfruttano strumenti digitali e pagamenti online sono in costante aumento. L’episodio avvenuto a Firenze rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare i controlli e sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’utilizzo di sistemi di pagamento non ufficiali o poco trasparenti. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti e di non effettuare pagamenti se si hanno dubbi sulla legittimità dei documenti ricevuti.

