Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un arresto a Siena, dove un uomo di 42 anni è stato fermato in flagranza di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente. L’uomo, originario della Campania, si era spacciato per maresciallo della Guardia di Finanza per sottrarre i preziosi alla vittima.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, quando gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordinati dal dirigente, sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni di truffe in corso nei quartieri di San Miniato e Vico Alto a Siena.

Gli agenti, impegnati in un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato in via Aldo Moro un’autovettura sospetta con a bordo un uomo che si muoveva con particolare fretta verso via La Malfa. Il veicolo, come accertato dalla Centrale Operativa della Questura, risultava essere stato preso a noleggio.

Attraverso il monitoraggio delle telecamere cittadine, il poliziotto della Centrale Operativa ha seguito costantemente gli spostamenti dell’auto, coordinando le pattuglie che la tenevano sotto osservazione. Il mezzo ha percorso diverse strade cittadine fino a imboccare la SP 73 Levante, nella zona di 2 Ponti e Ruffolo. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di intervenire, bloccando l’auto prima che potesse immettersi sul raccordo Siena – Bettolle.

Il controllo e la scoperta dei gioielli

All’interno del veicolo si trovava solo il sospettato, che, prima ancora di ricevere istruzioni dagli agenti, è sceso dall’auto con atteggiamento nervoso, urlando di voler essere arrestato. Questo comportamento ha ulteriormente insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Hanno notato che dalla tasca destra dei pantaloni dell’uomo spuntava una busta di plastica trasparente.

Una volta aperta la busta, gli agenti hanno trovato diversi gioielli d’oro, dei quali il 42enne non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. Condotto in Questura per ulteriori accertamenti, l’uomo ha infine ammesso che i monili erano il frutto di una truffa ai danni di una persona anziana.

L’identificazione della vittima e la restituzione dei beni

L’attenzione degli agenti si è quindi concentrata sull’identificazione della vittima. Nel giro di pochi minuti, la Polizia è riuscita a risalire all’anziana signora, 86 anni, residente a Siena. Contattata dagli agenti, la donna ha confermato di essere stata vittima della truffa e ha riconosciuto come propri tutti i gioielli recuperati, che le sono stati prontamente restituiti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la modalità con cui il reato è stato commesso. L’uomo aveva utilizzato la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine, presentandosi come maresciallo della Guardia di Finanza. Inizialmente aveva contattato telefonicamente la vittima, chiedendole di preparare tutto l’oro presente in casa per una verifica legata a una presunta rapina avvenuta pochi giorni prima a Siena. Poco dopo, un complice si è presentato presso l’abitazione dell’anziana, qualificandosi come collaboratore del maresciallo e facendosi consegnare i gioielli.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle indagini, l’uomo è stato arrestato in flagranza di truffa aggravata e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito all’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 42enne l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria territorialmente competente e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

IPA