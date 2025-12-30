Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un fermo per incendio doloso aggravato a Savona. Un uomo di 43 anni, originario del Marocco e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di aver appiccato quattro incendi ai danni di cassonetti dei rifiuti nella zona di Corso Tardy e Benech. L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle precedenti denunce a suo carico.

Le indagini e la segnalazione notturna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio alcune notti fa, quando al numero di emergenza 112 sono giunte segnalazioni relative a un uomo che stava dando fuoco a diversi bidoni della raccolta rifiuti della società “SEA-S” nella zona di Corso Tardy e Benech, a Savona. Sul posto sono intervenute tempestivamente le Volanti della Polizia, che hanno avviato le prime indagini per individuare il responsabile degli episodi di incendio doloso.

I danni causati dagli incendi

Le fiamme, propagatesi rapidamente dai cassonetti, hanno provocato danni anche ad alcune autovetture e motoveicoli parcheggiati nelle vicinanze, coinvolgendo così diversi mezzi privati. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate, evitando conseguenze ancora più gravi per la cittadinanza e per i residenti della zona.

L’identificazione del sospettato

Le successive indagini della Squadra Mobile si sono avvalse in modo determinante delle immagini di videosorveglianza, sia del sistema comunale sia di una telecamera privata di un esercizio pubblico della zona. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto responsabile, un cittadino marocchino di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, tra cui ubriachezza molesta, danneggiamento e minacce a pubblico ufficiale.

Precedenti e comportamenti sospetti

L’uomo era stato fermato poche ore prima dei fatti dalle Volanti proprio nella stessa zona dove sono poi avvenuti gli incendi. In quell’occasione, condotto in Questura in evidente stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze, tentando di aggredire gli agenti e compiendo atti di autolesionismo. Per questi motivi era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Questo episodio si è rivelato decisivo per il successivo riconoscimento dell’uomo, sia per le sue fattezze fisiche sia per l’abbigliamento indossato, immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Il fermo e la custodia cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, dei numerosi precedenti e del pericolo di fuga dovuto allo status di “senza fissa dimora” dell’indagato, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria per incendio doloso aggravato. L’uomo è stato associato presso la Casa di Reclusione di Marassi a Genova.

