È stato fermato un uomo di 43 anni senza fissa dimora, gravemente indiziato di aver appiccato incendi in diversi punti nevralgici della capitale. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, 25 luglio, ha portato all’arresto dell’uomo, sospettato di aver agito per risentimento verso le forze dell’ordine e la magistratura. Gli episodi si sono verificati tra il Ministero della Giustizia, il Commissariato di P.S. “Viminale” e altre sedi istituzionali, in una sequenza di azioni che hanno messo in allarme le autorità.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia e ha visto impegnati gli agenti della DIGOS della Questura di Roma insieme al personale del Commissariato “Viminale”. Gli investigatori hanno agito con rapidità, raccogliendo e incrociando le segnalazioni relative agli episodi incendiari avvenuti tra il 24 luglio e il 25 luglio. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, è stato possibile ricostruire il percorso dell’uomo e attribuirgli la responsabilità di più azioni delittuose commesse nella stessa giornata.

Il movente: risentimento verso le istituzioni

L’uomo, cittadino italiano di 43 anni, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Secondo quanto emerso dalle indagini, il sospettato avrebbe maturato un forte risentimento nei confronti degli organi di polizia e giudiziari, in seguito a un processo subito per tali reati. Questo sentimento sarebbe stato ulteriormente acuito dopo la presentazione di un esposto alla polizia lo scorso 9 luglio, episodio che avrebbe contribuito a innescare la sua reazione violenta.

La sequenza degli incendi: una giornata di roghi

La ricostruzione dei fatti ha permesso di individuare una vera e propria escalation di incendi appiccati in diversi punti della città. Nel primo pomeriggio del 24 luglio, il sospettato si sarebbe recato nei pressi della sede RAI di Viale Mazzini, dove avrebbe dato fuoco a una tavola di legno. Le fiamme si sono propagate rapidamente a un arbusto all’interno della recinzione, mettendo a rischio la sicurezza dell’area.

Poche ore dopo, l’uomo si sarebbe spostato nei pressi del Ministero della Giustizia di Via Arenula. Qui avrebbe bruciato il contenuto di una busta, posizionata poco prima sotto un’autovettura di servizio. L’incendio ha danneggiato parzialmente il veicolo, ma è stato domato grazie al tempestivo intervento del personale della polizia penitenziaria di vigilanza.

Un altro episodio si è verificato all’esterno della sede del Consiglio Superiore della Magistratura in Piazza Indipendenza, dove il sospettato avrebbe acceso un rogo utilizzando una busta contenente lattine e bottiglie. Infine, il suo disegno criminoso si sarebbe concluso all’esterno del Commissariato di P.S. Viminale, dove un altro incendio ha danneggiato un’autovettura con colori d’istituto. Anche in questo caso, il pronto intervento degli agenti ha evitato conseguenze più gravi.

L’identificazione e il fermo

Le indagini hanno permesso di risalire rapidamente all’identità del sospettato. Già lo scorso 10 luglio, l’uomo era stato identificato all’esterno del Ministero della Giustizia per aver dato fuoco ad alcune sterpaglie, episodio che aveva attirato l’attenzione di due turisti intervenuti per spegnere le fiamme. Questo precedente ha fornito agli investigatori un importante elemento per collegare i vari episodi e concentrare le ricerche su di lui.

L’uomo è stato infine rintracciato in un parco a Ladispoli, mentre cercava di disfarsi dei vestiti indossati durante le azioni delittuose, nascondendoli nello zaino che aveva con sé. Gli agenti lo hanno fermato e sottoposto alle formalità di rito, prima di trasferirlo presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le prove raccolte e il sequestro

Durante i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Scientifica presso il Commissariato di P.S. “Viminale”, è stata rinvenuta una bottiglia parzialmente bruciata nei pressi dell’ultimo incendio. L’oggetto è stato sequestrato e sarà ora analizzato per accertare eventuali tracce utili alle indagini. Questo elemento, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, costituisce un tassello fondamentale per la ricostruzione della dinamica dei fatti.

Il quadro giudiziario e la presunzione di innocenza

Al termine delle indagini preliminari, il fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi. È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva di condanna.

Le reazioni delle istituzioni e la sicurezza pubblica

Gli episodi di incendio che hanno colpito sedi istituzionali e veicoli di servizio hanno destato forte preoccupazione tra le autorità e la cittadinanza. La rapidità con cui le forze dell’ordine hanno agito, riuscendo a identificare e fermare il presunto responsabile in meno di 24 ore, rappresenta un segnale importante per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione di ulteriori atti delittuosi.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se l’uomo abbia agito da solo o con la complicità di altre persone. Nel frattempo, le autorità invitano la popolazione a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, ribadendo l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità.

IPA