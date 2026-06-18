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Un arresto con sequestro di droga e denaro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trento. Un cittadino straniero di 43 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con oltre 17 grammi di eroina e 2530 euro in contanti.

L’intervento a Trento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Trento hanno notato un’auto sospetta ferma da tempo in via Tommaso Gar.

Il comportamento del conducente, che attendeva a bordo del veicolo senza apparente motivo, ha insospettito i poliziotti, inducendoli a procedere con un controllo.

L’inseguimento e il recupero della droga

Nel momento in cui gli agenti hanno deciso di avvicinarsi, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi. Durante la corsa, l’uomo ha gettato via un involucro, prontamente recuperato dai poliziotti.

All’interno è stata rinvenuta una quantità superiore a 17 grammi di eroina, confermando i sospetti degli operatori circa un possibile caso di spaccio.

Il sequestro del denaro e l’arresto

Una volta fermato, il sospettato – identificato come cittadino straniero di 43 anni con precedenti specifici – è stato sottoposto a perquisizione personale.

Gli agenti hanno trovato addosso all’uomo 2530 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sequestrati.

Le procedure dopo l’arresto

Condotto in Questura, il cittadino straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle decisioni che verranno prese nelle prossime ore.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di droga sul territorio di Trento. Le attività di monitoraggio e prevenzione proseguono per garantire la sicurezza dei cittadini e arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA