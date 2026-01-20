Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per diverse violazioni al Codice della Strada al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri a Palermo. Il soggetto, 43 anni e già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine conclusosi con un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture e quattro persone. L’uomo, alla guida di un motoveicolo senza patente né assicurazione, è stato arrestato e il mezzo sequestrato.

Arrestato pregiudicato 43enne a Palermo

I militari della Stazione Palermo Scalo, con il supporto dei colleghi di Brancaccio e Villagrazia, hanno rafforzato i servizi di controllo del territorio.

Durante una di queste operazioni una pattuglia ha intimato l’alt a un uomo di 43 anni, residente a Palermo e già pregiudicato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, invece di fermarsi all’alt dei militari, ha scelto di darsi alla fuga a bordo di un motoveicolo. Ne è nato un inseguimento per circa 600 metri lungo le strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha adottato una condotta di guida estremamente pericolosa.

La corsa si è conclusa quando i Carabinieri della Stazione di Brancaccio sono riusciti a bloccare il veicolo e a procedere con l’arresto dell’uomo.

Tamponamento a catena e conseguenze

Durante la fuga la guida imprudente del pregiudicato ha causato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture. In totale quattro persone sono state interessate dall’incidente, ma fortunatamente nessuna ha riportato lesioni.

Oltre all’arresto all’uomo sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada. Gli accertamenti hanno evidenziato che il motoveicolo era privo di copertura assicurativa e che l’uomo non fosse in possesso di patente di guida. Per questo motivo il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Le indagini e i precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il suo tentativo di sottrarsi ai controlli ha portato a un aggravamento della sua posizione, con ulteriori contestazioni per la fuga e le violazioni commesse durante l’inseguimento.

L’operazione ha visto la collaborazione tra i militari delle stazioni di Palermo Scalo, Brancaccio e Villagrazia, che hanno lavorato in sinergia per garantire la sicurezza sul territorio e assicurare alla giustizia il responsabile.

