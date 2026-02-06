Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato di rame e incendio accidentale sono le accuse a carico di un uomo di 43 anni, originario di Catania, arrestato nei giorni scorsi dopo aver tentato di sottrarre cavi da una cabina elettrica. Il tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, mentre un cortocircuito ha causato la distruzione dell’auto dell’indagato.

Il tentativo di furto e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un uomo di 43 anni residente a Catania. Nei giorni scorsi, l’uomo ha cercato di mettere a segno un furto di “oro rosso” – termine con cui si indica il rame – sradicando una matassa di cavi da una cabina elettrica situata in via Boschetto Playa. Dopo aver staccato i cavi, li ha caricati alla rinfusa nella propria automobile, senza preoccuparsi dei rischi legati alla presenza di materiale elettrico non isolato.

Il colpo fallito e l’incendio dell’auto

Il tentativo di furto si è però concluso in modo rocambolesco. Un cortocircuito, probabilmente innescato dal contatto tra i cavi di rame e le batterie presenti nell’auto, ha provocato un incendio che in pochi istanti ha avvolto e distrutto completamente il veicolo. Le fiamme si sono propagate rapidamente nell’abitacolo, nel vano motore e nel cofano, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare che l’incendio si estendesse all’area verde del Boschetto Playa, con rischi potenzialmente gravi per l’ambiente circostante.

L’arresto e il recupero del materiale rubato

Nei minuti in cui si consumava il tentativo di furto, una pattuglia della squadra a cavallo e della squadra cinofili della Questura di Catania, di rientro da un’attività di controllo del territorio, ha notato i movimenti sospetti dell’uomo. Gli agenti sono intervenuti bloccando il 43enne proprio davanti alla cabina elettrica, mentre impugnava ancora una grossa cesoia e aveva le mani sporche dei residui dei cavi di rame appena sottratti. La situazione ha rappresentato anche un serio pericolo per la sua stessa incolumità, data la presenza di materiale elettrico potenzialmente pericoloso.

Le indagini e il collegamento con altri furti

Terminata la messa in sicurezza dell’area, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno recuperato tra i rottami dell’auto i resti dei cavi di rame rubati e diverse batterie, alcune delle quali quasi completamente disciolte a causa dell’incendio. Su una delle batterie era ancora leggibile il numero di matricola, dettaglio che ha permesso agli operatori della società di distribuzione dell’energia elettrica di accertare che la stessa era stata rubata in precedenza da un’altra cabina elettrica situata in viale Kennedy.

La denuncia e l’arresto

A seguito della denuncia presentata dal responsabile della ditta che gestisce le cabine elettriche, il 43enne – già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi – è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato informato della misura cautelare dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima.

