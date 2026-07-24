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È stato denunciato in stato di libertà un 43enne marocchino residente a Reggio Calabria per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato presso la stazione S. Giovanni di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tenuto un comportamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti intervenuti per una segnalazione di disturbo ai passeggeri.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.30, presso la stazione S. Giovanni di Como. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che stava disturbando i viaggiatori in attesa dei treni.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato il 43enne, che appariva in evidente stato di alterazione alcolica e manifestava un atteggiamento poco collaborativo durante le procedure di identificazione. Nonostante le difficoltà iniziali, gli agenti sono riusciti a convincerlo a consegnare i documenti personali. Tuttavia, l’uomo ha continuato a rivolgersi agli operatori con frasi offensive e un comportamento agitato, tanto da rendere necessario il suo allontanamento dalla stazione e l’accompagnamento verso l’autovettura di servizio.

Comportamento violento durante il trasporto

Durante il tragitto verso la Questura, il 43enne non ha cessato di urlare e insultare gli agenti. Una volta a bordo dell’auto di servizio, il suo atteggiamento si è ulteriormente aggravato: ha iniziato a colpire con violenza il vetro divisorio dell’autovettura, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e rendendo difficoltoso il trasporto.

Arrivati in Questura, sono emersi diversi precedenti di polizia a carico dell’uomo, regolare sul territorio nazionale e residente a Reggio Calabria. Al termine degli accertamenti, il 43enne è stato denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

IPA