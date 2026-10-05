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Dopo lo sbarco di 44 migranti al porto di Pozzallo, due uomini sono stati fermati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina . L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa e dalla Guardia di Finanza, dopo che una segnalazione aveva portato al soccorso di un’imbarcazione in difficoltà nell’area SAR maltese.

Le indagini e il soccorso in mare

Stando alle informazioni rese note dalla Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il Rescue Coordination Center di Malta ha segnalato la presenza di un natante in difficoltà in acque internazionali, nell’area SAR di competenza maltese. La nave mercantile “Trade”, battente bandiera delle Isole Marshall, ha ricevuto l’ordine di intercettare l’imbarcazione, che si trovava a circa 265 miglia nautiche a sudest di Portopalo di Capo Passero.

Lo sbarco a Pozzallo e l’avvio delle indagini

Dopo le complesse operazioni di avvicinamento e trasbordo, la nave mercantile ha condotto i 44 migranti di varie nazionalità, tra cui 11 minori stranieri non accompagnati, al porto di Pozzallo. Qui sono state avviate le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo.

Gli investigatori hanno interrogato alcuni dei migranti appena sbarcati, raccogliendo dichiarazioni utili e procedendo con l’individuazione fotografica. Queste attività hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di due soggetti extracomunitari, ritenuti i presunti scafisti dell’imbarcazione che ha trasportato i migranti verso il territorio nazionale.

Il fermo e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, i due fermati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa della convalida del fermo. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che le forze dell’ordine portano avanti nel territorio.

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