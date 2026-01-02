Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 44 anni è stato fermato a seguito di una sentenza definitiva per maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 31 dicembre a Perugia, dopo una prolungata attività di ricerca, nel quartiere di Sportella Marini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, dovrà scontare una pena di un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione per fatti avvenuti a Foligno.

44enne arrestato a Perugia per maltrattamenti

Come anticipato, l’arresto è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno. Il soggetto, un cittadino italiano di 44 anni, era destinatario di una sentenza definitiva di condanna per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per una serie di precedenti penali, tra cui furto aggravato, truffa, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La cattura è avvenuta nel pomeriggio del 31 dicembre, al termine di una lunga attività di ricerca condotta dagli agenti nel quartiere di Sportella Marini, a Perugia.

La condanna definitiva

Una volta rintracciato, gli agenti hanno provveduto a redigere gli atti di rito e a trasferire il 44enne presso il carcere di Spoleto, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza.

L’operazione si è svolta senza incidenti e ha permesso di dare esecuzione al provvedimento giudiziario emesso nei suoi confronti. Il 44enne dovrà scontare una pena di un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione.

Controlli rafforzati sul territorio di Foligno

Nei prossimi giorni il Commissariato di Foligno ha annunciato che proseguirà con un’intensa attività di controllo sia nel centro storico sia nelle aree periferiche della città.

L’obiettivo principale è garantire la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per assicurare la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.

IPA