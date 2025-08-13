Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per omicidio e traffico di stupefacenti a Milano. Un cittadino marocchino di 44 anni è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole. L’uomo è stato individuato nei pressi di via Impastato, dopo indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo e attivate dall’Ufficiale di Collegamento spagnolo.

Le indagini e la localizzazione dell’indagato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e spagnole. Gli agenti del Commissariato Mecenate hanno localizzato l’uomo lo scorso 8 agosto nei pressi di via Impastato, a Milano. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, il sospettato ha tentato di darsi alla fuga, incitando alcune persone tossicodipendenti presenti sul posto a ostacolare l’intervento degli agenti facendo “muro” con le loro siringhe.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Nonostante la resistenza e la marcata aggressività dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di dirigersi verso l’autostrada. L’arrestato, un cittadino marocchino di 44 anni, è stato quindi accompagnato presso la Questura di Milano, dove gli agenti del Commissariato Mecenate hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo a suo carico.

Le accuse e il mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo era stato emesso lo scorso giugno dalle autorità spagnole per omicidio connesso al traffico di stupefacenti, danneggiamenti e possesso illegale di armi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il Tribunale di primo grado di Chiclana de la Frontera contesta all’uomo l’omicidio di un uomo avvenuto nel gennaio 2022. Accanto al cadavere erano state rinvenute tracce biologiche riconducibili al sospettato e una vettura bruciata, elementi che hanno portato all’emissione del mandato di arresto internazionale.

Le procedure dopo l’arresto

Al termine degli accertamenti di rito, svolti in collaborazione con la Sala operativa internazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il 44enne è stato associato alla casa circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano e messo a disposizione della Corte d’Appello. L’uomo dovrà ora rispondere delle gravi accuse mosse nei suoi confronti dalle autorità spagnole.

Il contesto: controlli e contrasto allo spaccio nell’area di Rogoredo

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di controllo e contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva di Rogoredo, a Milano. La Squadra Mobile e il Commissariato Mecenate hanno intensificato i servizi mirati, come disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, per fronteggiare il fenomeno dello spaccio e dei reati connessi.

Collaborazione internazionale e prevenzione

L’arresto del cittadino marocchino rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra le forze di polizia di diversi Paesi possa portare a risultati significativi nella lotta alla criminalità organizzata e transnazionale. Il coinvolgimento dell’Ufficiale di Collegamento spagnolo e il coordinamento con il Servizio Centrale Operativo hanno permesso di localizzare e fermare un soggetto ritenuto pericoloso e responsabile di gravi reati.

Le prossime azioni delle forze dell’ordine

Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di spaccio e traffico di stupefacenti. La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.

